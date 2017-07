Ummagma – Lcd

Recensione Un ep molto interessante per scoprire nuove angolazioni di un gruppo che sta facendo cose molto interessanti e sognanti.

A volte i sogni diventano realtà, come in questo caso per il duo canadese ucraino Ummagma.

Questi ultimi sono dediti ad un elttro pop particolare e sognante, con molti riferimenti alla new wave che fu. E proprio dal mondo new wave è arrivata per loro una gradita sorpresa, amici comuni hanno fatto sentire il loro disco Antigravity a Robin Guthrie, multi strumentista e cofondatore dei Cocteau Twins, che negli Ummagma ci sono eccome. Da qui è nata la rielaborazione di Guthrie di Lava, che è diventata altro rispetto all’originale, molto sognante e affascinante, con la voce della canadese Shauna McLarnon che ci porta lontano. La canzone che da il titolo all’ep è l’inedito Lava, ottima introduzione al mondo Ummaga per chi non li conoscesse, ed è bello entrare in questo mondo fatto di elettronica e pop in continua mutazione.

Gli Ummagma sono una coppia sia nella vita che nella musica, e la loro unione produce molteplici effetti, grazie alla voce di Shauna e alle elaborazioni sonore dell’ucraino Alexander Kretov. Oltre ad aver collaborato con molti musicisti di prestigio i nsotri hanno vinto l’Alternative Eurovision On Amazing Radio, tra gruppi e solisti di ben 23 paesi.

Nell’ep si può inoltre apprezzare un’altra rielaborazione di Lcd da parte di Dean Garcia degli Spc Eco che inoltre remixa anche Back To You, e grazie a lui possiamo sentire un tesoro sonoro che nasce dalle intuizioni degli Ummagma in altre mani. Un ep molto interessante per scoprire nuove angolazioni di un gruppo che sta facendo cose molto interessanti e sognanti.

TRACKLIST

1.LCD

2. LCD (Dean Garcia SPC ECO Mix)

3.Lama (Robin Guthrie Mix)

4.Back To You (Dean Garcia SPC ECO Mix)

