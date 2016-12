Recensione

I romagnoli Gennaro Spaccamonti e Nicola Monti, preferendo l’inquietudine di Tunguska al sorriso della propria terra, debuttano sulla lunga distanza con gli undici brani di A Glorious Mess. Il disco, realizzato in collaborazione con Paolo Mauri (già al lavoro con Afterhours e Le Luci Della Centrale Elettrica), combina, in maniera originale e convincente, brit pop, shoegaze e new wave.

Lo scandire ritmico di Tomorrow’s Voice, seguito dal corposo rincarare di chitarre, procede inesorabile fino alle note della solare vivacità delle ottime Everything You Know Is Wrong e Scratch Your Name (Upon My Skin). Il delicato abbraccio di Days Go By, sempre avvolto in un denso suonare di chitarre, introduce il lineare correre (mai esagerato, ma abbastanza ipnotico) di Action Reaction, mentre il solido brillare di The Night That I Left You Cold, lascia che a seguire sia la spensierata sporcizia sonora di Ego Building. I tempi più morbidi di Anywhere But Here, costruendo caldi muri sonori, si contrappongono al sostenuto andare di Dreaming, la quale, poi, apre al vaporoso espandersi di About It. Lo scandire di accordi di Knives, infine, chiude il disco spegnendosi pian piano nella parte conclusiva.

Gli undici brani dei Tunguska, nonostante l’ampio spessore sonoro generato, preferiscono concentrarsi su tonalità calde e ariose, piuttosto che tuffarsi in atmosfere cupe e fredde (come, in un primo momento, la parte grafica lasciava intuire). Ci troviamo di fronte a un disco che risulta forse un po’ troppo omogeneo e compatto, ma che convince grazie alle buone melodie. Ci sono gli Oasis qui dentro, combinati ottimamente con Sonic Youth e il meglio della scuola shoegaze. U

TRACKLIST

01. Tomorrow’s Voice

02. Everything You Know Is Wrong

03. Scratch Your Name (Upon My Skin)

04. Days Go By

05. Action Reaction

06. The Night That I Left You Cold

07. Ego Building

08. Anywhere But Here

09. Dreaming

10. About It

11. Knives

LINE-UP

Gennaro Spaccamonti

Nicola Monti

URL Facebook

https://www.facebook.com/tunguskasound/?fref=ts