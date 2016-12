Recensione

Matteo Trevisan, musicista con oltre venti anni di esperienza passati a suonare punk, alt rock e folk, debutta in veste solista con i nove brani di Questa Sera Non Esco. Il lavoro, pubblicato per Fumaio Records e Wild Honey Records, oltre ad essere suonato insieme a nomi noti della scena bergamasca (Alessandro Adelio Rossi, Maurizio Bonfanti, Jacopo Moriggi), propone morbide atmosfere in equilibrio tra folk e pop.

I colpi di cassa e la chitarra de Il Mio Disco Nuovo, aprendo l’album con il suo mattutino fiorire (sempre più rumoroso e complicato), sovrappone attitudine acustica e chitarre elettriche, lasciando che a seguire siano il luminoso fluire, parlando di separazioni, della crescente Zero e il fresco accarezzare, guidato da semplici ritornelli, di Giuliana.

Il riflessivo abbracciare di Vacanze, invece, lento e pensieroso, conquista con la sua lieve malinconia, mentre la chitarra di Tredici, accompagnata dal cantato, procede solitaria fino alle note dell’ariosa e voluminosa Sono Meno (dal lieve sapore anni ’90). Questa Sera Non esco, infine, cadenzata e ondeggiante, lascia che a chiudere siano l’intima e solitaria Tom Waits e la piacevole cover acustica di Olympia Wa (Rancid).

I nove brani presentati da Matteo Trevisan procedono uno dopo l’altro senza particolari intoppi, ma conquistano in maniera definitiva quando a suonare sono solo chitarra e voce. Ci troviamo di fronte a un album pacifico e tranquillo che vale la pena ascoltare in una grigia giornata di pioggia. Un nuovo cantautore dal passato punk che, come Caso e Fabrizio Andreani, sta trovando la sua dimensione migliore nella pacatezza della chitarra acustica.

TRACKLIST

01. Il Mio Disco Nuovo

02. Zero

03. Giuliana

04. Vacanze

05. Tredici

06. Sono Meno

07. Questa Sera Non Esco

08. Tom Waits

09. Olympia Wa.

LINE-UP

Matteo Trevisan

Alessandro Adelio Rossi

Maurizio Bonfanti

Jacopo Moriggi

