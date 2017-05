A Tree Grows – A Tree Grows

Recensione Dopo il primo singolo “Wau Wau Water”, Brooklyn-based A Tree Grows presentano il loro album self-title di debutto, previsto in uscita il 17 marzo con Rufftone Records, accompagnato dal video per il brano “Future Calculations” .

Arriva da Brooklyn la street jazz band che con il loro sound coinvolgente ed esuberante riesce ad arrivare a qualsiasi tipo d’orecchio. Loro sono gli A Tree Grows ed il loro album s/t è stato pubblicato da Rufftone Records il 17 Marzo. Coinvolgendo alcuni dei musicisti più talentuosi della scena di New York, la band è riuscita a creare uno stufato perfetto di Street Jazz, mescolato con Afrobeat, rock e suoni

sperimentali. Alla creazione degli intrecciati tappeti di suoni e linee Jazz

contribuiscono Tivon Pennicott (vincitore di 1 Grammy Award nel 2017 per l’album ‘Take

Me To The Alley; inoltre vincitore di 2 Grammy Award per le collaborazioni precedenti)

e Duane Eubanks ( vincitore di 2 Grammy Award con la Dave Holland’s big band;

vanta collaborazioni con artisti del calibro di Wu Tang Clan, Defunkt and Alicia Keys. Il video per “Future Calculations” che accompagna l’uscita discografica, è stato girato e

montato dall’acclamato regista giapponese Hideki Shiota, vincitore del Premio Miglior

Fotografia al Asian American International Film Festival. Un album ben fatto e ben riuscito che riesce a racchiudere dentro di sè diverse anime, atmosfere, melodie e stili inconfondibili. Musicisti di classe e qualità che riescono a rendere eccezionale un lavoro d’insieme che ha il sapore di sperimentazione e classicismi non da poco. Consigliato per gli amanti del genere ed anche per chi invece non ha mai avuto a che fare con questo genere musicale. Non ve ne pentirete.

TRACKLIST

1. A Tree Grows

2. Millions of Years

3. Out and About

4. Valentine’s Day

5. 2 Years, 16 Days and 24 Minutes

6. Wau Wau Water (Reprise)

7. Youngblood

8. Rashaan’s Life

9. Tragic

10. Future Calculations

11. Ripple Edit

12. Wau Wau Water

LINE-UP

Emanuel Ruffler- tastiere

Tivon Pennicot – sassofono

Rashaan Carter – basso

Russell Carter – batteria

Duane Eubanks – tromba

VOTO

9

"Future Calculations" – A Tree Grows from Hideki Shiota / FILM EI on Vimeo.