DIAMO UN CALCIO AL RAZZISMO

TORNEO DI CALCIO ANTIRAZZISTA SAVONESE 2017 – 3 settembre 2017

Il torneo di calcio antirazzista savonese 2017, promosso e organizzato da ANPI Savona, In Your Eyes ezine e MigrAzione, ha lo scopo di contribuire a promuovere la conoscenza e il rispetto tra le diverse culture. Contro il razzismo che impregna la nostra società: sia il razzismo dilagante nelle strade, fatto di aggresioni fisiche e verbali; sia il razzismo istituzionale di cui si fa portatore lo stato attraverso la repressione e la persecuzione dei migranti per le strade nel nome di una squallida caccia al clandestino.

Il torneo si svolgerà all’interno della 3 giorni di festa dell’ANPI provinciale di Savona e vedrà la partecipazione di 12 squadre (ANPI Savona, In Your Eyes ezine, MigrAzione Savona, Radio Trafiko, USEI, Amici del Mediterraneo, Rude Club, Sudamerica, Africa United, Il Faggio, Young Stars e Phoenix) che si sfideranno in partite di calcio a 5. Tuttavia, la competività non sarà la parola d’ordine dell’evento, che vuole avere come obiettivo primario l’incontro tra persone provenienti da diversi continenti.

Nello spirito di aggregazione e solidarietà, alle ore 13, durante la pausa a metà torneo, ci sarà un momento di microfono aperto dove i migranti presenti potranno esprimere un loro pensiero rispetto all’evento e alla tematica della giornata. Questo momento di condivisione di pensieri e opinioni ha lo scopo di creare ancora più unione tra i vari partecipanti al torneo.

La giornata inizierà alle ore 10.30 per concludersi alle 17 con la finalissima e la premiazione di tutte le squadre. Invitiamo la cittadinanza savonese a partecipare per dare tutti assieme un CALCIO AL RAZZISMO!

pagina evento:https://www.facebook.com/events/1437043279706594