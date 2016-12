Recensione

Per una volta lascio l’anima metallica di iyezine e vi presento questo giovane gruppo pugliese i The Pier, al debutto omonimo per Faro records.

Il trio di giovani rocker pugliesi è composto da Gabriele Terlizzi (basso e chitarra), Danilo De Candia (chitarra, basso e voce) e Davide Pasculli alla batteria, hanno calcato i palchi di vari contest ed avuto l’onore di esibirsi al fianco di molti nomi importanti della scena indie/alternartive nazionale tra cui Marlene Kuntz, Zeus!, Gazebo Penguins ed ai Tre Allegri Ragazzi Morti.

Il gruppo trasferitosi nel frattempo nella capitale, si è costruito col tempo un’ottima reputazione live, ed ora è pronta a lasciare il segno con questo primo album, che racchiude una manciata di brani dove vengono racchiusi in modo sagace molte delle varie facce dell’alternative rock.

Ne esce pertanto un lavoro vario, che alterna pura elettricità indie a destabilizzanti e quanto mai efficaci strutture math rock e pur non arrivando a sessant’anni in tre, i musicisti si dimostrano dotati di un’ottima tecnica e dotati di un songwriting sopra le righe.

Non arriva alla mezzora questo lavoro, ma risulta comunque molto intenso, il gruppo pugliese non lascia un attimo di tregua all’ascoltatore travolto dalla intricata struttura ritmica e dai riff dissonanti ma di ottima presa, con la splendida The Pier a salire sul gradino più alto del podio con i suoi sette minuti abbondanti di delirio math/alternative rock dal piglio internazionale.

Per gli amanti del genere un album da ascoltare a più riprese, ed una band da seguire visto l’enorme potenziale artistico.

TRACKLIST

1.Elm Row

2.Everyday Gets Worse

3.Exit Flowers

4.SKK9

5.Kangoo

6.Deadalus

7.Pier

LINE-UP

Gabriele Terlizzi – basso e chitarra

Danilo de Candia – chitarra, basso e voce

Davide Pasculli – batteria

URL Facebook

http://www.facebook.com/thepier314/