The Infoiatis – Deep Jungle Safari

Il primo parto della band, che all’epoca vedeva in formazione altri due elementi, è il live in studio “Eko Sessions” del 2008, contenente due canzoni originali e alcune cover di pezzoni surf. Poi la line-up si sfascia, Paolo e Maurizio rimangono soli, ma decidono ugualmente di portare avanti il progetto The Infoiatis. Decisione saggia, la loro, a giudicare dalla qualità della musica che ci propongono oggi (cioè, ieri, dato che il disco in questione data già 2010). Che è surf’n’roll e garage, prima di tutto. Ispirata e passionale figlia di artisti e band storiche quali (cito la velina) Link Wray, The Rumblers, The Frantics, come delle ugualmente storiche compilation di garage surf strumentale Las Vegas Grind, Frolic Diner, Surf Creatures, Riot City.

Oltre al surf e al garage di cui sopra, aggiungete un pizzico di ska e di psichedelia e il gioco è fatto. E saranno pure una revival band quanto cazzo volete, ma ci sanno fare di brutto e sanno scrivere pezzi che fanno muovere gambe e cervello, rimanendo facilmente impressi e facendo passare una mezz’ora veramente divertente. Tra i pezzi migliori, sui quali vi consiglio di soffermare la puntina per qualche passaggio in più, Voodoo Theme, il garage-surf con sviolinate R&B di The Devil Shoot My Amp, il garage ska di Hard Traffic, che ti sorprende a saltellare che neanche te ne accorgi, e la conclusiva Fuzz Rider, senza dubbio la migliore del lotto. Devo ammettere di aver fatto una certa fatica a digerire i pezzi più dichiaratamente esotici (la title-track e Springtime), e forse questo è il limite maggiore di un disco altrimenti ben congegnato, fresco e divertente come si deve ad ogni compilation di surf rock che si rispetti.

Tracklist:

1. Beat Girl 09

2. Mezcal Breakfast

3. Voodoo Theme

4. Deep Jungle Safari

5. The Devil Shoot My Amp

6. Springtime

7. Hard Traffic

8. Night Surf

9. Fuzz Rider

Line-up:

Paolo Bellone – chitarra

Maurizio Ficca – batteria

