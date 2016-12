The Shades of Drum and Bass – Eatbrain, Premiere Neurofunk

Benvenuti in una nuova puntata sulla storia della JDB, oggi parleremo di uno dei sottogeneri della Drum and Bass: la Neurofunk.

La neurofunk nasce intorno al 1997/98 come un’evoluzione della techstep, ramo della DnB già caratteristico per l’utilizzo di suoni molto dark e “duri”. Alcuni dei primi produttori che si possono associare a questo nuovo movimento sono Ed Rush e Optical, che insieme collaborano moltissimo e pubblicano uno dei dischi più celebri del genere come Wormhole della Virus Recordings.

Per affrontare questo stile della DnB ho deciso di scrivere e farvi ascoltare una delle etichette che meglio lo rappresentano, la Eatbrain: nasce nel 2011 grazie a uno dei pilastri della DnB come Jade e da subito pubblicano tracce che hanno un enorme successo come ‘Here We Go’ e ‘Audio Hypnosis’.

Molti produttori del calibro di Mindscape, Black Sun Empire, Fourward, State of Mind, Dose, Telekinesis, Mefjus, Neonlight, Rymetyme, Teddy Killerz, aderiscono al progetto e decidono di collaborare facendo diventare la Eatbrain l’etichetta di riferimento per tutti gli amanti della neurofunk.

Come già detto lo stile di questo mix è molto diverso da quello delle puntate precedenti, infatti siamo passati dai ritmi più reggae/dancehall della Jungle Cakes a dei suoni molto più associabili al rock/metal e che viene associata a ben altri tipi di feste.

Nell’attesa della terza puntata spero possiate trovare ispirazione da questi pezzi per i vostri dj set, sono a vostra completa disposizione per quanto riguarda qualsiasi tipo di critica e consiglio.

A seguire troverete tracklist completa e informazioni delle tracce che ho usato per questo mix.

Buon ascolto e alla prossima puntata!

Gydra – Hellcrow

Trilo – ADHD

The Clamps – Nerves

Gydra – Game Over

Groove – Work of Love (Gydra Remix)

Gydra – Split Attack

Encode – Aught (Gydra Remix)

State Of Mind & Jade – Respirator

Gydra – Time Keeper

BTK & Maztek – SMMF

Fatloaf – Push Party

Klone – Oblivion

Agressor Bunx – Jump

Agressor Bunx – Dangerous Materials

Maztek & June Miller – Blaffer

L 33 – Disco Funk

L 33, Grancher, Ruin – God

Machine code – Test Run

L 33 – Scream

Neonlight & Mefjus – Puppet Master

Segment & Concept Vision – The Essence

Jade – Venom