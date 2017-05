The Courtneys – II

Le “The Courtneys” arrivano da Vancouver B.C. e suonano uno slacker-pop da spiaggia fresco ed orecchiabile, talvolta malinconico.

Escono su Flying Nun, storica label neozelandese, una sicurezza in ambito alt-rock e alt-pop, e sfornano un disco che non annoia un secondo, strizza l’occhio al rinascimento 90s dei giorni nostri e, passandomi il termine, gasa. La gioia prodotta dall’ascolto di dischi come “II” è frutto di poche ma significative ragioni: chitarre distorte, basso incessante, cantato naif e assenza di inutili orpelli, a favore di un’alta fedeltà alle sacre scritture dell’alternative americano; la solidità e la coerenza di fondo di questo lavoro valgono da sole il prezzo del biglietto. Ovviamente si tratta di un disco, come altri, che rimarrà nel cuore di pochi; chi ama questo sound sarà invece ripagato da una delle band più interessanti dell’intero panorama alt-rock.

“Silver Velvet” apre le danze con versetti da girl group come “nothing you say, nothing you do could stop me from thinking about you” e basso ipnotico; “Country Song” ha il ritornello più orecchiabile del lotto; “Minnesota” è il pezzo più malinconico, “Tour” il più esuberante.

Ma sono i sei minuti di “Lost Boys” ad essere il vero picco emotivo di questo lavoro ed il momento più psichedelico; una filastrocca elettrificata che strizza l’occhio ai Velvet Underground.

Disco consigliatissimo.

TRACKLIST

1 – Silver Velvet

2 – Country Song

3 – Minnesota

4 – Tour

5 – Lost Boys

6 – Virgo

7 – 25

8 – Iron Deficiency

9 – Mars Attacks

10 – Frankie

LINE-UP

Crazy Courtney: Bass + backup vocals

Classic Courtney: Guitar + backup vocals

Cute Courtney: Drums + lead vocals

URL Facebook

https://www.facebook.com/thecourtneys