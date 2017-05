The Brothers Nylon – Bitches Cold Brew

Recensione Il verbo di Zappa qui si è fatto ritmo e tutto fluisce, tra bassi velocissimi, orchestrazioni fulminee e tuffi nell'improvvisazione, tra jams che mutano continuamente chiave e pelle.

Prendete la musica, specialmente il funk ed il jaz, e liberateli lasciandoli scorrazzare in territori ancora vergini, frullate il tutto secondo i dettami di Frank Zappa e avrete una minima idea di cosa sia la musica dei The Brothers Nylon.

Un gioioso caleidoscopio di suono jazz, di funky durissimo soprattutto per quanto riguarda la sezione ritmica, ritmo da big band, la big band della pazzia profonda. Il gruppo è formato dai fratelli Rufolo Michael e Nick, di stanza a New York, e dal londinese di adozione Shawn Lee. Miliardi di email transoceaniche dopo, vede la luce questo disco che è gioiosamente decidere in quale scaffale mettere.

Qui la musica diventa totale e spiazzante, ci sono riff epocali che accompagnano cavalcate orchestrali degne dei migliori sets anni sessanta, una psichidelia che penetra all’interno del serpente che si morde la coda e tanto altro. Il verbo di Zappa qui si è fatto ritmo e tutto fluisce, tra bassi velocissimi, orchestrazioni fulminee e tuffi nell’improvvisazione, tra jams che mutano continuamente chiave e pelle. Un viaggio, un lunghissimo drop in, cercando di ritardare il più possibile il drop out, un’opera senza tempo e senza spazio, ma con uno spirito fortissimo.

Bitches Cold Brew è figlio anche del coraggio che un Miles Davis strafatto avrebbe forse tirato fuori se non avesse avuto da guadagnarsi la pagnotta, quando la psichidelia incontra carnalmente il jazz funk. Un disco da sentire e risentire, perché ogni volta regala sorprese, nuovi paesaggi interiori ed esteriori, una grande scoperta della bella globalizzazione.

TRACKLIST

01 Khaleesi

02 Coffee Shop

03 CousCous

04 Hot Sauce

05 Local Fruit & Veg Emporium

06 Selfie Stick

07 Shove it in my mouth

08 Girls just like to party

09 All Man Milk

10 Rockwell Welch

LINE-UP

Nick Rufolo – Guitar, Bass, Keys, Vocals, Strings, Horns, Percussion

Mike Rufolo – Drums, Percussion, Vocals, Mixing

Shawn Lee – Guitar, Keys, vocals, Percussion

URL Facebook

http://www.facebook.com/TheBrothersNylon