Tape Five – Soiree Deluxe

Sesto album per i tedeschi Tape Five uno dei migliori gruppi mondiali in campo electro swing. Sarebbe molto riduttivo etichettare semplicemente i Tape Five come un gruppo unicamente electro swing, perché i generi esplorati da questo grande gruppo, sono molteplici, mentre rimane unica la classe nel rileggere stili e codici musicali. Prima di tutto nello stile Tape Five viene il groove, che è il vero protagonista dei loro dischi e delle loro avventure musicali.

Fondati nel 2004 dal compositore, produttore e poli strumentista Martin Strathausen, i Tape Five sono una macchina da guerra sul palco, e riescono a trasmettere anche su supporto fonografico tutta la loro bravura a fa ballare qualsiasi cosa possa muoversi. Le loro canzoni sono tutte eleganti, sostenute da una produzione molto accurata, che fa rendere la meglio il loro talento. Soiree Deluxe continua il loro percorso musicale all’insegna del retro, con invenzioni intelligenti ed un’ottima tecnica, sia per quanto riguarda la composizione, sia per quanto riguarda l’ esecuzione. Le canzoni sono tutte probabili singoli, e la qualità media è molto alta, come il grado di divertimento.

L’electro swing dopo un grande successo risalente a qualche anno fa, ha sforbiciato molti gruppi che non avevano veramente lo stile e gli attributi necessari, e sono rimasti gruppi come i Tape Five, che sicuramente si giocano la vetta con pochi altri nomi. Trascinanti, eleganti, stilosi ,intelligentemente retrò e soprattutto molto divertenti, oramai una sicurezza.

TRACKLIST

1. Step into my Time Machine

2. Hush Hush Magazine

3. Love Gun

4. Get down to Luna Park

5. I like stepping out

6. Good Girl Bad Woman

7. Interlude at Roadhouse Eleven

8. The Magic Slapstick

9. I like the Twilight

10. She ́s undressed to Kill

11. Do the Hobo Shuffle

12. Nowhere ́s End

13. Interlude Paradise Lost

14. Burn the City

15. Topanga Valley

16. Interlude Sophisticated Simplicity

17. Crazy World Crazy World

18. Codeword Marlene

