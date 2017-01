Surf Cassette – Omonimo

Recensione

Innanzitutto il nome della band, geniale, subito un punto in più!

Ma quando si parla di un album immagino che il lettore voglia all’incirca sapere cosa andrà ad ascoltare; e facciamoglielo sapere allora, andrà ad ascoltare dell’ottimo (power) pop vero e proprio antidoto a queste giornate d’inverno fredde e con delle notti che cominciano alle cinque del pomeriggio. Facciamo un esempio; nel mio mondo fantastico un pezzo come Mess In My Head sarebbe senza dubbio alcuno il singolo dell’estate prossima ventura, e il suo lato b sarebbe occupato da Rebel altro brano orecchiabilissimo ma non privo di spessore, che ne dit boys di un bel 7″ vecchia maniera? Un altro brano davvero bello è Maybe I’Not Sober che sa tanto di Weezer, ed io adoro i Weezer!

Fate vostro questo album vi farà sentire meglio e, se vi sembra poca cosa, continuate a sguazzare nella vostra sorda malinconia. P.S.: E poi, dopo aver scritto le prime righe della recensione, esci fuori con un vento che ti taglia la faccia e ti ritrovi a canticchiare Portami Via, secondo punto in più!

TRACKLIST

1) Mess In My Head

2) Lust For Life

4) Rebel

5) Wonder Woman

6) Maybe I’m Not Sober

7) Summer’s End

8) Portami Via

LINE-UP

Dario – Voce/Chitarra

Luca – Batteria

Filippo – Basso