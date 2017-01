Sixtynine – Denti

Recensione

Musica liquida ed accattivante con bei testi per questo gruppo campano. Salernitano.

I ragazzi hanno cominciato facendo qualcosa di simile al garage con testi in inglese, per poi ritrovate la madrelingua italiana, e ne hanno giovato molto. Le loro canzoni nascono in acustico e ciò si può capire ascoltando le loro canzoni.

Questo processo compositivo che aggiunge elementi man mano che la canzone cresce da in questo caso ottimi frutti. Denti è colmo di belle melodie, dolcezze ed amarezze, storie di vita rese in maniera molto particolare e valida. I Sixtynine si situano a pieno titolo nella tradizione melodica alternativa italiana, perché ciò che suonano non è propriamente rock, ma un qualcosa che ha una vita ed originalità propria.

Denti è la testimonianza di ciò che può fare un gruppo italiano con gran talento e tante cose da dire, è la descrizione musicale delle nostre vite. C’è poco di salvifico in questo disco, se non la musica e la nostra volontà di fare. Ascoltando brani come Salvami si rimane francamente stupiti della sincerità e capacità del gruppo, a maggior ragione in questo panorama davvero desolante in quanto a sincerità.

Un disco composto ed eseguito davvero bene, dove tutto è a suo posto, dove ci sono che fanno bene e cose che fanno male, come quando fuori da quella porta.

TRACKLIST

1- MI SVEGLIO

2- NÈ SANGUE NÈ CORPO

3- SEROPRAM

4- RUGGINE (feat. The Winstons)

5- PERDONARE

6- DENTRO

7- SALVAMI

8- UN ALTRO MURO

LINE-UP

Guido Lettieri: voce, chitarra ritmica

Roberto Marino: chitarra, lapsteel

Domenico Pascale: batteria, percussioni

Diego Rossomando: basso

VOTO

7

URL Facebook

http://www.facebook.com/69Acoustic