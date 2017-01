Shameless – Fourth Floor – 7″

Recensione il loro suono è una bella botta di hc punk, suonato in stile Satanic Surfers e Rkl, con gran forza, tanta passione e ottimi risultati

Un sette pollici di punk hardcore in italiano, cosa si può volere di più dalla vita ?

Arrivano da Cosenza gli Shameless, ottimo gruppo che va a mille all’ora, riportandoci ai fasti di uno stile che non è mai morto, ma che ha pochi interpreti come questi cosentini. Nati nel 2014 questo è il loro secondo ep, oltre alla partecipazione alla raccolta Kids Against Renzi.

Il loro suono è una bella botta di hc punk, suonato in stile Satanic Surfers e Rkl, con gran forza, tanta passione e ottimi risultati. Negli Shameless scorre la rabbia, e l0urgenza di dire tipica dell’hardcore. I testi ripercorrono la tradizione dell’hardcore italiano, seguendo il lato meno surrealista del genere.

Questi ragazzi sono un gruppo da ascoltare con attenzione, perché sono davvero validi e soprattutto sono veri, non come tanti gruppi punk che fanno più pose che altro. Qui potete trovare vero hc suonato bene e veloce, niente fronzoli palla lunga, tanti calci e via. Gran sette pollici. Produzione in diy conspiracy.

ETICHETTA

Black Fire Rec. \ Chosen Few \ Distrozione \ Impeto Records \ Passione Nera \ Prejudice Me REc. \ Rumagna Sgroza \ Rumori In Cantina \ Sirboni Rec. \ Smegma Rec. \ SN – Rex

TRACKLIST

1.Quarto Piano

2.A Stento

3.La Resa

4.In Prospettiva

LINE-UP

MARIO: Guitar / Voice

ATTILIO: Drums / Choirs

DAVIDINO: Bass / Choirs