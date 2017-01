SHARE ON:

Recensione

Da Livorno i Senura (Giacomo Giorgi, Francesco Banti, Samuel Pellegrini, Francesco Gori) debuttano sulla lunga distanza con dieci granitici brani di chiara matrice numetal. Il lavoro, registrato, mixato e masterizzato da Alessandro Sportelli, schiaffeggia dall’inizio alla fine, ma ricade troppo nei classici clichè del genere.

I riff graffianti e muscolosi di Indaco, combinando chitarre, basso e batteria, costruiscono una giungla sonora in cui l’unica certezza sono i brevi momenti di melodia, mentre la tesa sofferenza di Mentre La Sabbia Avanza, bruciando sotto il torrido procedere strumentale, cede terreno al quadrato e tempestoso seguire di Norimberga. O.DI.O, combinando scheletriche frecciate di chitarra a momenti più fluidi e ariosi, introduce il corale misticismo della breve Segna e l’emotività cerebrale dell’ipnotica Nebbia. Il secco schiantarsi di Idolatrya, invece, tuffandosi a piè pari in sonorità funk-metal (basso decisamente in primo piano), apre alle bordate soniche di Niente Cresce (mitigate dalle linee vocali) e all’energia incontenibile di Superverve. I Santi, infine, senza niente aggiungere, colpisce e affonda con la sua forza, chiudendo il disco fra chitarre distorte e potenti colpi di batteria.

Il debutto dei Senura farà sicuramente proseliti fra gli amanti più viscerali del numetal, ma lascerà indifferenti tutti coloro che, nonostante abbiano apprezzato a suo tempo il genere, hanno poi preferito provare a guardare oltre. La band, infatti, riprende il passato punto per punto, non aggiungendo nulla di nuovo e non concedendosi interpretazioni secondo i canoni del presente. Tutto è fatto bene, ma è troppo ancorato a quello che fu.

TRACKLIST

01. Indaco

02. Mentre La Sabbia Avanza

03. Norimberga

04. O.DI.O.

05. Segna

06. Nebbia

07. Idolatrya

08. Niente Cresce

09. Superverve

10. I Santi

LINE-UP

Giacomo Giorgi

Francesco Banti

Samuel Pellegrini

Francesco Gori

URL Facebook

https://www.facebook.com/SenuraOfficial/?fref=ts