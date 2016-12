Recensione

In vista del loro imminente tour europeo, gli americani Self-Evident (Tom Berg, Conrad Mach, Ben Johnston) hanno deciso di promuovere il loro sesto album anche da queste parti. Il disco, ufficialmente pubblicato nel 2012, sarebbe il seguito del non proprio eccezionale “Endings” (recensito qui nel 2011). Il salto qualitativo che separa i due lavori, però, è assolutamente notevole: i dieci brani di questo We Built A Fortress On A Short Notice, infatti, scaldano il cuore fin dal primo istante grazie all’ azzeccatissima miscela di math rock, post rock e emo ’90.

Le corpose note di basso di Rumors, accompagnate da chitarra, voce e batteria, aprono il disco con un limpido incrociarsi di energia e melodie, mentre il sound grasso e deciso di Our Condition, guidato, allo stesso tempo, da rabbia e malinconia, introduce il ragionato procedere di Half Bicycle (più fluido e corposo nella seconda metà). Le pensierose chitarre di Bartertown, invece, liquide e pacifiche come l’acqua del mare, accarezzano con la loro piacevole carica emotiva, lasciando che a seguire siano l’avvolgente espandersi di In Cowardice e i nervosismi, in parte placati, della più ruvida Not Literally. The Ones That We Live Without, partendo semplice, conclude con ampie dosi di elettricità e di disordine ordinato, introducendo l’ampia apertura strumentale della morbida Cloudless e lo spirito altalenante della gustosa Steve Stevens. We Built A Fortress On Short Notice, infine, chiude l’album mettendo in luce sia l’anima più pacata che quella più energica della band.

I dieci brani di questo We Built A Fortress On Short Notice, scorrono via in un attimo grazie all’alto livello qualitativo e alla forte componente emotiva che li caratterizzano. Il passo in avanti rispetto a “Endings” è decisamente ampio. Quanto proposto, infatti, combinando intelligentemente melodia, attitudine math e voglia di un sound energico, non può che convincere e far innamorare. Un felice ritorno.

TRACKLIST

01. Rumors

02. Our Condition

03. Half Bicycle

04. Bartertown

05. In Cowardice

06. Not Literally

07. The Ones That We Live Without

08. Cloudless

09. Steve Stevens

10. We Built A Fortress On Short Notice

LINE-UP

Tom Berg

Conrad Mach

Ben Johnston

