Sananda Maitreya – Return To Zooathalon

Sananda non vuole neanche che si nomini il suo nome precedente, ha cambiato totalmente vita e ora vive a Milano. Chi ha un po’ di confidenza con le biografie dei musicisti sa che tanti non riescono a sopravvivere al successo, altri si arenano nelle droghe o in altre malattie. Sananda ha saputo reinventarsi, rinascere e fare ottima musica, di qualità più alta rispetto alla vita precedente. Return to Zooathalon è il suo nono album in studio, il diciottesimo se si contano anche i numerosi live usciti in questi anni. Sananda fa un pop di alto lignaggio, che spazia in molti porti, ed è una nave interessante da seguire. La voce è sempre incredibile, le musiche sono davvero ben composte. L’album è mastodontico, 22 tracce che però non annoiano, qui c’è materiale per molteplici ascolti. Il suo è un abbraccio globale, senza sbandierare tanto la diversità, ma facendone la propria identità. Qui vi è moltissimo talento, ma anche una grande ricerca musicale, tanto lavoro e sudore. Non lo conoscevo, e anni fa sarei stato snob nei suoi confronti, ora invece lo consiglio a tutti, non è una minestra riscaldata, ma un magnifico menù.

Tracklist:

1) Brimstone Follies

2) DFM (Don’t Follow Me)

3) Save Me

4) Dancing With Mr. Nostalgia

5) Stagger Lee – Part 1

6) Stagger Lee – Part 2

7) Ornella Or Nothing

8) Where Do Teardrops Fall?

9) Albuquerque

10) Camel

11) Mr. Gruberschnickel

12) Just Go Easy

13) Tequila Mockingbird

14) She’s Not Right

15) Return To Zooathalon

16) Walk Away (Ghost Song)

17) Hurricane Me & You

18) If I Go Away

19) Free To Be

20) Kangaroo

21) D.H.S.

22) The Last Train To Houston

