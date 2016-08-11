Ribbons Of Euphoria – Ribbons Of Euphoria

La Satanath Records, conosciuta come label che supporta principalmente sonorità estreme, stupisce tutti con l’esordio omonimo di questa band greca, un quintetto ateniese che propone un clamoroso progressive rock dalle mille sfumature, un involucro di suoni dai più svariati generi, un affresco di musica rock adulta, straordinariamente matura per una band all’esordio, pronta per diventare quantomeno oggetto di culto per gli appassionati del rock progressivo.
Ribbons Of Euphoria pesca dal meglio che le sonorità dei mostri sacri del genere ci hanno regalato, amalgamando in modo stupefacente progressive rock, hard rock, psichedelia e blues creando un’opera che risulta una sorpresa ad ogni nota, ogni passaggio, ogni cambio di atmosfera che la band usa a suo vantaggio per stupire l’ascoltatore.
Cinque brani per quaranta minuti abbondanti di musica a 360°, cinque clamorosi trip dove le allucinazioni sempre più reali non sono incubi, ma incontri ravvicinati con il rock che ha fatto storia.
Lasciate perdere disquisizioni tecniche che lasciano il tempo che trovano, le varie Incidence Of Truth, la suite prog/psichedelica A Jester And The Queen, la stoner/blues The Druids Are Rising (To The Forefront Once More), la purpleliana Smokin’ N’ Spittin’ e l’acida e liquida Mindful Of Dreams emanano profumo di erbe bruciate in un lento rituale psichedelico, dove il progressive di Yes e Gentle Giant, incontra l’hard rock dei Deep Purple, il rock blues dei Cream e l’era psichedelica dei fab four e li potenzia con cascate di groove e ritmiche sabbathiane.
Ne esce un sound che nel suo essere stupendamente vintage mantiene un’originalità concettuale altissima, una serie infinita di jam che si accavallano, una sopra l’altra una più clamorosa dell’altra in un rituale altamente acido, portando al genere una ventata di freschezza di cui ad oggi ha assolutamente bisogno per non risultare obsoleto.
Parlare di sound fresco dopo aver nominato le band di cui sopra può sembrare un’azzardo, beh cercatevi questo gioiellino, ascoltatelo e poi fatemi sapere … un album che è già un cult!
TRACKLIST
01. Incidence Of Truth
02. A Jester And The Queen
03. The Druids Are Rising (To The Forefront Once More)
04. Smokin’ N’ Spittin’
05. Mindful Of Dreams
LINE-UP
Stavros Zouliatis – vocals, percussion
Thanos Karakantas – bass, backing vocals
Nick Poulakis – guitars, backing vocals
Thanasis Strogilis – drums
1 Comment
Ribbons Of Euphoria – Ribbons Of Euphoria (2016) — SODP066 – Symbol Of Domination
Имеет возможность и любит поражать контора Symbol Of Domination, сублейбл Сатанат рекордс. Как два пальца об асфальт. Без проблем. В этот раз она прямо из розетки ударила током блюз-рока, еще, (пока я судорожно соображал, что это такое играет в колонках), мне показалось, что там имеются элементы арт-рока. Взаимозависимость оных трендов в 70-х была отличная) и потому для меня – это близкие понятия. Как и с чего СОД решил выпустить блюзующих греков – вопрос третий, работаем по факту.
Что я узнал, оказывается, эти афиняне выпускали этот альбом в виниле в 14-ом году. А вот теперь решили выйти в современном )) формате. И с успехом провернули эту акцию на базе конторы Symbol Of Domination. Не знаю, войдет ли у тех в добрую традицию каждый 66 диск выпускать в прогрессив роке, НО, тем людям, которым слова арт, прогрессив, психоделия что-то говорят, можно смело приобретать этот диск. Для того, чтобы получить соответствующий кайф от спейс-руладов (в кое-каких местах) клавишника группы.
Кстати, сразу замечу, в некоторых же местах группа начинает рубить почти хард рок, или прото-хард – однозначно.
Информация к размышлению — альбом всего играет 43 минуты, внутри коробочки лежат пять песен. Из них две трака – более 12 минут. Из того опытному блюз-прог-рокеру понятно, что на альбоме наличествует претензия на подлинный блюзовый угар, когда композер сооружает реально качающие сложные компо, втаптывая в пол мысли о простой и незатейливой музычке.
И в самом деле, группа начинает сразу же сердито, сурово (в блюзовом понимании), практически тем же упоминающимся хард роком, но только с расщепленным прогрессивным тачем и разбегающимися клавишами. Клавишник неслабо поработал в общем на этом альбоме — настоящий виртуоз профильного звука, его исполнение напомнит нам эру симфонических концертов Дип Перпл, и времена, когда синтезатор стоял в линейке инструментов по своей претенциозности и новаторству под номером первым. Мастер широко использует разные тембральные пресеты своего инструмента, изобретенные уже тогда и ВСЕ ТАК ЖЕ прекрасно работающие. Ему отлично удаются классные спейс-прогоны, когда кажется вектор музыкального движения направлен в открытый космос, туда несется и душа исполнителя, властно притягивая внимание слушателя.
Гитарная работа, как и полагается в блюз роке, распределена на два больших подраздела — мощные риффы – своеобразные кольца жесткости, на которых каждая компо катится в преисподнюю). Просто заслушайте этот звук, любовно выпестованный и воссозданный (играют блюз рок и сейчас (но посовременней), так валят, что уши обгорают), чтобы прикоснуться к тому явлению, которое обеспечило подъем популярности рока в 70-х. Уровень тяжести поднялся – и это обеспечивали как раз жестокие гитарные риффы. Второй подраздел – сольная струнная работа — затейлива, прихотлива, шикарна, фэнтезийна, местами ориентирована на джазовую импровизацию — все в рамках жанра. В группе есть настоящий профессионал прог-рокового, софт-рокового направления, который спаяет любую лирическую схему так, что будто окажешься в 70-х, в ОЧЕНЬ прокуренном рок-клубе где-нибудь в Амстердаме. Эта струнная отработка составляет ценный, но далеко не единственный сюрпрайз диска.
На альбоме широко использованы флейта (и гармоника), это приглашенные музыканты отметились. Но отметились очень знаково, я флейтиста искал в буклете среди членов группы. Флейта – иногда очень роковый инструмент, (вспомним хотя бы Джетро Талл), который позволяет композеру изливать широкий спектр эмоций на обалдевшего меломана. Это всегда наживка, за которой следует острый крючок трака = музыкальной блюз-раскраски, которая к своей финализации разукрашивается в цвета ЖИЗНИ. Отчего это срабатывает у нас (и в Греции), в местах к корням блюза не имеющим отношения? Как это делается? В этом секрет очарования отдельного блюз рокового произведения. И таинство жизнеспособности этого жанра.
Да и гармоникой губной тогда (как и сейчас)) ) никого не удивишь, сей инструмент владеет своей аудиальной резкостью и лиричностью, и его звучание прекрасно располагается в теле траков и живет там своей дерзкой жизнью.
Вокалист Ribbons Of Euphoria исполняет в традиционной для 70-х манере, (а ему в помощь два бэковых вокаллера) — где надо экспансивно, со страстью, где приходится — меланхолично и даже нежно, а иногда даже медитативно, но всегда вовлеченно и стопроцентно соответствуя духу композиционного настроя.
Особо отмечу компо намбер 5 — психоделия ее, кажется, разгоняясь по магистрали, упирается в те самые небеса.
У компакт-диска отличный звук, широкий динамический диапазон, сработано мясисто и аутентично.
http://satanath.com/sodp/item/sodp066.html
https://www.youtube.com/watch?v=Snvd964-a1s