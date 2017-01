Recensione

I Push Button Gently, passati due anni da “Uru Ep”, danno alle stampe (per Moquette Records) il loro terzo disco lungo.

Il lavoro, suddiviso in tredici brani, riprende il suono del passato, combinando, in maniera personale e leggermente eccentrica, sonorità indie rock, psichedeliche e pop.

Il sound di Hurkah, influenzato profondamente dalla componente ritmica, apre il disco in maniera abbastanza cerebrale, lasciando che a seguire siano il basso distorto di Me & The Giant Set Off (su cui la voce sviluppa morbide melodie) e il lento crescere, lievemente spettrale, di Mexican Standoff. L’energico partire di Morning Sailor, invece, correndo lineare e vigoroso (grazie alla solidità delle chitarre), introduce il ragionato svilupparsi di Wolves, mentre il più disteso e rilassato sciogliersi di Mysterious Pop (conquistando con le sue melodie avvolgenti), cede il passo al camminare in punta di piedi (pur facendo rumore) di I Thougt I Saw A Pussycat But It Was A Lion So I Ate It. The King Of Vague, lasciandosi andare a calibrati sfoghi di chitarra (nella seconda parte), si scioglie di fronte alla limpida calma di Hide e al bruciare rapidissimo di ? (meno di un minuto di durata).

Dr. Kelsey Jordan Braun, infine, affidandosi a ritornelli belli sostanziosi, lascia il compito di chiudere ai quasi otto minuti della dolce Holy (finale esplosivo) e al minuto abbondante della pacifica e rilassata !.

I Push Button Gently ritornano con un disco decisamente gustoso e ben strutturato. I tredici brani proposti, sempre caratterizzati da una buona dose di originalità, procedono tra idee intelligenti, melodie curate e affiatamento strumentale. Un album maturo e sostanzioso che vi consiglio di ascoltare.

TRACKLIST

01. Hurkah

02. Me & The Giant Set Off

03. Mexican Standoff

04. Morning Sailor

05. Wolves

06. Mysteriously Pop

07. I Thought I Saw A Pussycat But It Was A Lion So I Ate It

08. The King Of Vague

09. Hide

10. ?

11. Dr. Kelsey Jordan Braun

12. Holy

13. !

LINE-UP

Francesco Ruggiero

Julio Speziali

Natale De Leo

Nicolò Bordoli

Nicole Palano

