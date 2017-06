Piinati – himmeä

Recensione Dalla Finlandia con Rumore

Himmea viene tradotto dal finlandese in “offuscare” ,eppure le 7 traccie hanno tutto, eccetto questa sensazione. Stiamo ascoltando un disco ambient che eccelle di sfumature sognanti e liriche.

Aphex Twin è preso in considerazione da questo Giovane Artista di 17 anni, notevolmente attrezzato per “plagiare” le consonanze ritmiche. Tappeti sonori che fanno letteralmente librare la fantasia in mezzo a foreste estese e laghi infiniti. “äkämä” è decisamente swag e si dissocia dalle rimanenti 6 traccie, “leave – taking” riporta a malinconie autunnali; un richiamo melodico ai dischi elettronici di Burzum (che fa sempre figo citare) accompagnano “Forlorn”, mentre “biotope” accenna un accenno alle spiaggie di Ibiza.

Le rimanenti 3 ( che aprono il cd ) sarà un vostro pregio ascoltarle e definirle. Buon disco , equilibrato e pulito. Non solo per gli amanti del lounge.

TRACKLIST

1.jnäengi 03:21

2.stalkid 04:21

3.my;h’ss 03:03

4.biotope 04:03

5.forlorn 04:02

6.äkämä 02:59

7.leave-taking 05:18

LINE-UP

piinati – modulator, drum machine, sounds & effects

himmeä by piinati