Pier Bernardi – Re-Birth

Recensione Il disco solista del giovane bassista emiliano, in compagnia di Ace (Skunk Anansie), Michael Urbano (Sheryl Crow, Smash Mouth, Ligabue) e David Rhodes (Peter Gabriel), con la produzione artistica di Giovanni Amighetti.

“Pier Bernardi giovane bassista emiliano esce con il suo disco solista intitolato “Re-Birth” che vede le illlustri collaborazioni di Ace (Skunk Anansie), Michael Urbano (Sheryl Crow, Smash Mouth) e David Rhodes (Peter Gabriel), con la produzione artistica di Giovanni Amighetti.

Il disco puramente strumentale mette in risalto le qualità tecniche di ogni singolo componente e soprattutto non lascia spazio ad indugi o noie derivanti dal fatto che la voce nell’immaginario collettivo venga identificata come l’elemento più importante di una band. Infatti, nel disco, i suoni assumono varie forme e cercano di trasportare il più possibile l’ascoltatore senza particolari fronzoli o altro, semplicemente, investendo direttamente il petto di chi si approccia all’ascolto. “Re-Birth” presenta molte doti e qualità da vendere derivante dal fatto che al disco hanno dato il proprio contributo musicisti che sanno di certo emozionare. Ogni singolo arrangiamento è studiato ed ha un perché, ogni cosa è al suo posto e non si poteva fare di meglio.

Il basso, fondamentale in tutto l’album disegna geometrie perfette che illuminano ed allo stesso tempo dà spazio a tutti i singoli strumenti che intervengono durante i suoi fraseggi. Una presenza imprescindibile, di cui non si può fare a meno. Ogni traccia ha un suo motivo d’essere ed è impossibile trovare qualcosa che spicchi più di qualcos’altro. In conclusione, l’album di Pier Bernardi è una bellissima scommessa contro stereotipi di musica di plastica che vantano chissà quale ideologia o finto mito. Pier Bernardi ed il suo “Re-Birth” sono una vera e propria rinascita, un barlume di speranza per la musica a venire.”

“1. Bus Your Hand

2. Stars and Stones

3. World Syncope

4. I’m Ready Now

5. While You Are Sleeping

6. Grace

7. Blonde Noise

8. Little Square of Miracles

9. Dresses Upon Us

10. My Eyes Are Yours” “Drums: Michael Urbano

Guitar: Martin Kent “Ace”

Analog Synths: Giovanni Amighetti

Voice and backing voice: Charlotte Churchman

Guest in “Grace”: Roger Ludvigsen (guitar),

David Rhodes (guitar),

Paolo Vinaccia (drums and percussions)”

https://www.facebook.com/pierbernardiofficial/?fref=ts