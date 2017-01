Recensione

Con già tre album all’attivo, svariati ep, molte collaborazioni di rilievo e un ampio numero di attività in piedi, Paolo Cattaneo, cantautore bresciano con quasi venti anni di esperienza, ritorna per Lavorare Stanca con Una Piccola Tregua. Il nuovo lavoro, realizzato in collaborazione con Lele Battista, Ettore Giuradei, Giovanni Peli, Stefano Diana e Matteo Cantaluppi, si compone di dodici delicati brani in equilibrio fra pop, elettronica e cantautorato.

La delicata tastiera di 2905, sfuma rapidamente di fronte alle sinuose ombre dell’affascinante Trasparente (tesa e avvolgente allo stesso tempo), mentre la lineare luminosità di Ho Chiuso Gli Occhi, sempre raffinata e calcolata, cede spazio al morbido progredire (sostenuto da batteria, chitarre e basso) de Il Miracolo. Due Età Un Tempo, invece, adagiandosi su ritmi pacati e cadenzati, sprofonda lentamente tra distese di synth, introducendo la rassicurante dolcezza di Questa Vita Al Volante (guidata dalla sicurezza che si trova nell’indecisione) e il crescere, dilatato ma costante, di Se Io Fossi Un Uomo. La sognante Confessioni Per Vivere, galleggiando su limpidi oceani strumentali, lascia che a seguire siano la chitarra elettrica di Sottile Universo (mitigata da basso, synth e altro ancora) e la fragile malinconia dell’intensa Bandiera. La Strada E’ Tutta Libera, infine, giocata su suoni ampi e ben sostenuti, si scioglie di fronte alle note del vivo e personale raccontare della conclusiva Fragili Miti.

Il nuovo lavoro di Paolo Cattaneo, curato in ogni dettaglio e decisamente solido, procede con sicurezza e consapevolezza, proponendo dodici intense gemme pop/elettroniche/cantautorali. Ci sono le idee, c’è l’ispirazione, c’è la personalità e ci sono degli ottimi musicisti a dare una mano. Non ascoltarlo sarebbe un delitto.

TRACKLIST

01. 2905

02. Trasparente

03. Ho Chiuso Gli Occhi

04. Il Miracolo

05. Due Età Un Tempo

06. Questa Vita Al Volante

07. Se Io Fossi Un Uomo

08. Confessioni Per Vivere

09. Sottile Universo

10. Bandiera

11. La Strada E’ Tutta Libera

12. Fragili Miti

