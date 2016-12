Recensione

Andrea Paganucci, già membro dei Melissa Swam, debutta sulla breve distanza con i quattro brani di Ketoprofene Ep. Il disco, prodotto da Carlo Barbagallo, mescola in maniera riuscita elettronica, pop e cantautorato, dando vita a un insieme accattivante e coinvolgente.

Il morbido abbracciare di Maggio E L’Universo, scaldando con le sue pacate melodie e il suo piglio malinconicamente romantico, introduce il taglio fresco e vivace della luminosa Fiori Per Meteore (basso, batteria, chitarre ed elettronica legati saldamente fra loro).

L’animo più scuro e dai sapori synth wave di Mille Imperi, invece, corposa e moderatamente energica, lascia che a chiudere sia il galleggiare leggero, della dolce Veleno Alla Vaniglia.

I quattro brani presentati da Andrea Paganucci scivolano via leggeri, uno dopo l’altro, convincendo fin dal primo ascolto. Un riuscito mix di sonorità che, combinando cura per gli arrangiamenti a melodie accattivanti, azzecca la giusta formula per far innamorare. Un esordio che merita di essere conosciuto.



TRACKLIST

01. Maggio E L’Universo

02. Fiori Per Meteore

03. Mille Imperi

04. Veleno Alla Vaniglia

LINE-UP

Andrea Paganucci

