Nicola Perfetti – The River Project

Nicola Perfetti, accompagnato da Luca Fruzzetti e Antonio Bodini, dà alle stampe The River Project, album jazz/strumentale prodotto dall’Associazione Briciole e nato come commento musicale al progetto culturale “La Via Dell’Acqua”.

La Lisciva Delle Anguane, morbida e delicata con le sue note di chitarra e ukulele, introduce le venature elettroacustiche di Rio Sara e le ruvide strozzature de Gli Alpinisti All’ingiù. La leggera Ballata Delle Sorgenti, galleggiando su pacate note di chitarra, lascia spazio al più malinconico svilupparsi de L’immaginario E L’immateriale, mentre il lieve ed emotivo tepore di Death Valley, scivola lentamente (acquisendo vigore e calore nella parte finale) fino ad arrivare alle sponde della breve e timida Gocce. La Memoria Dell’Acqua, infine, più vivace e frizzante (merito anche del tappeto ritmico che l’accompagna), apre al più ragionato e matematico muoversi della conclusiva Capitan Findus E Il Paradosso Del Delfino Da Salvare.

Con questi nove brani, Nicola Perfetti e i suoi due compagni danno vita a un lavoro preciso, pulito e privo di sbavature. Il pensiero va diretto ai Tortoise di “Millions Now Living Will Never Die” (quasi che queste fossero delle b-sides del disco stesso), ma è una di quelle rare occasioni in cui il derivare da qualcosa rende il tutto ancora più interessante. Un album più che riuscito.

Tracklist:

01. La Lisciva Delle Anguane

02. Rio Sara

03. Gli Alpinisti All’ingiù

04. Ballata delle Sorgenti

05. L’immaginario E L’immateriale

06. Death Valley

07. Gocce

08. La Memoria Dell’Acqua

09. Capitan Findus E Il Paradosso Del Delfino Da Salvare

Line-up:

Nicola Perfetti

Luca Fruzzetti

Antonio Bodini