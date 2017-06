Nico Gulino – Meglio Morir D’ Amore

Recensione Gulino e soci hanno fatto un disco che lo metti su e via, ci si isola e si viene avvolti da una bellezza consolante, dal ritmo che ti smuove, da musica e poesia, con gusto, eleganza ed umiltà.

Nato a Catania, e non potrebbe essere altrimenti, arriva Nico Gulino, con un disco che è un bastimento con il quale scappare per andare ad inseguire nuvole e donne senza successo, ma solo per il piacere della ricerca. Gulino e soci hanno fatto un disco che lo metti su e via, ci si isola e si viene avvolti da una bellezza consolante, dal ritmo che ti smuove, da musica e poesia, con gusto, eleganza ed umiltà.

Il burbe nume tutelare è il divin Paolo Conte che qui ha posto le fondamenta, ma lo svuluppo è tutto gulinesco. Meglio Morir D’Amore è un tango catanese, felicità e malinconia, vita e morte, il tutto vivido e bellissimo. Si passa da suggestioni di tempi andati a gioie attuali, e in tutto ciò Nico che tiene sempre saldamente il timone nelle proprie mani, e porta la nave per il mare, e il piacere è viaggiare, e non arrivare.

Il disco è un piacere prolungato, un lasciarsi andare a qualcosa di bello e non di artificioso, personalmente è un disco che aspettavo da tantissimo, perché fa musica bella e raffinata senza pose o finte che poi non fanno saltare l’avversario e tediano pure. Grande merito della riuscita del disco lo hanno due produttori che da Catania qualcosa di buono lo hanno fatto uscire come Denis Marino agli arrangiamenti e già con Carmen Consoli, e Luca Madonia fra gli altri, e Toni Carbone alla produzione, lui invece con Tinturia, Carmen Consoli ancora Madonia ed altri.

Tutto qui è bello, elegante, artigianale e musicalmente di livello davvero superiore, tanto che è difficile scegliere dei generi per descriverlo. Gulino è un ottimo esempio della scuola catanese, ma è soprattutto un cantautore ed uno scrittore capace e godibile, che ha pubblicato un ottimo album in grado di migliorare la nostra vita, e non è poco.

TRACKLIST

1. A volte gli occhi

2. La musica non passa

3. Meglio morir d’amore

4. Il mondo fuori

5. Ogni tanto

6. Vida

7. L’egocentrista

8. Nulla si muove

9. La tua poesia

