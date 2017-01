New Zion w. Cyro – Sunshine Seas

I New Zion, trio composto da Jamie Saft, Brad Jones e Craig Santiago, ritornano, dopo aver già dato alle stampe diversi album, in compagnia di Cyro Baptista, percussionista e cantante di fama internazionale. Il nuovo lavoro, intitolato Sunshine Seas e pubblicato dalla sempre attenta Rare Noise Records, si suddivide in nove morbidi brani in equilibrio fra ritmi latino americani, dub, reggae e jazz.

Il pacato aprirsi di Braziljah, guidato da tenui ritmi in levare, delicate note di tastiera e accordi di chitarra, scivola calda e sognante fino alle rive sensuali dell’estiva (ma più notturna) Chalice Pipe (al centro di tutto c’è Cyro Baptista, con le sue percussioni e la sua voce).

L’animo dub di Mystics, invece, tra basso e regolari colpi di batteria, inserisce morbide decorazioni strumentali (chitarra, tastiere, manipolazioni sonore), lasciando che a seguire siano il rilassato galleggiare della sognante Sunshine Seas (alla voce compare Vanessa Saft) e l’azzeccata combinazione di latin, jazz ed echi tribali, della sempre docile Growing Grow.

Onda, in sesta posizione, strutturata completamente intorno alla sezione ritmica, si tuffa in profondi mari dub, mentre lo scacciapensieri di Ranking, ricordando paesaggi desertici assolati e sconfinati, apre alle coinvolgenti divagazioni jazz di Lamb’s Bread.

Samba Jahmekya, infine, chiude il disco con il suo eccentrico ed elaborato combinarsi di generi e stili.

I nove brani presentati in questo Sunshine Seas si dimostrano di pregevole fattura fin dal primo istante. Il lavoro svolto dai New Zion insieme a Cyro Baptista è indubbiamente magistrale. Un album gustoso, orecchiabile, intelligente e solido che emoziona e conquista in ogni sua parte. Un disco che va oltre i generi e che, secondo me, potrebbe catturare con facilità anche molti ascoltatori estranei al reggae e al dub.

TRACKLIST

01. Braziljah

02. Chalice Pipe

03. Mystics

04. Sunshine Seas

05. Growing Grow

06. Onda

07. Ranking

08. Lamb’s Bread

09. Samba Jahmekya

LINE-UP

Jamie Saft

Cyro Baptista

Brad Jones

Craig Santiago

Vanessa Saft

