Necroskin – Before Chaos Takes You

Palermo è una città che vanta una scena underground di livello altissimo, non sono poche le band delle quali ho avuto il piacere di fare conoscenza attraverso lavori di categoria superiore, non solo nel metal estremo (Haemophagus), ma anche in generi magari lontani dall’estremismo del death metal, ma assolutamente geniali (Elevators To The Grateful Sky).

Un piccolo paradiso per chi ama la musica non convenzionale, uno splendido inferno se, come in questo caso, l’album in questione è composto da una ventina di minuti scarsi di death metal, molto vicino al brutal, tecnicamente suonato al meglio, oscuro, blasfemo e maligno il giusto per non passare inosservato.

La band si chiama Necroskin, si è formata solo lo scorso anno e Before Chaos Takes You è il riuscito biglietto da visita, un buon esempio di death metal dai chiari riferimenti old school, statunitense nell’approccio, derivativo dirà qualcuno, ma assolutamente d’impatto.

Molto bravi, i musicisti palermitani, riprendono la vecchia scuola capitanata dai Morbid Angel e la riassumono in questo lavoro con buona personalità, aggiungendo all’oscurità malsana tipica di Vincent e soci una dose letale di brutalità, così da proporre la loro personale versione del genere.

Ottimo il lavoro della sei corde, mai banale e piacevolmente tecnico, sul pezzo la sezione ritmica e di notevole intensità il growl, che esce demoniaco e bestiale come il genere comanda.

Brani brevi ma che vanno subito al sodo e tra i quali spiccano le devastanti Universal Implosion, la potentissima Three Is The Perfect Death e la violentissima Open Yourself For Chaos, per un delirio estremo di sicuro impatto.

Il gruppo è alla ricerca di un’etichetta per produrre un futuro full length: le premesse ci sono tutte, perciò il consiglio è di ascoltare Before Chaos Takes You, mentre sono d’uopo gli auguri ai Necroskin e supportarli è il minimo.

TRACKLIST

1 – Before Chaos Takes You

2 – Universal Implosion

3 – Three is the Perfect Death

4 – The Family Remains

5 – Open Yourself For Chaos (to Jon Nödtveidt)

6 – 237 Redrum

7 – After Chaos Takes you

LINE-UP

Valerio Sandman : Drums

Andrea Conti : Bass

Gabriele Mazzola : Vocals

Diego Gore Zimmardi : Guitar

NECROSKIN – Facebook