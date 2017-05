Motel Transylvania – They Dig After Midnight

Recensione Paura e delirio a Savona

I Motel Transylvania fanno horrorbilly. Ma cos’è l’horrorbilly? L’horrorbilly è fare rock’n’roll vestiti da scemi! Questa definizione, solo apparentemente denigratoria, non è di chi scrive ma bensì di Stefano che della band è batterista e cantante. E in fondo chi sono io per poter discutere questa (auto) ironica esplicazione? E poi è proprio da questa frase che si possono dedurre lo spirito e l’attitudine che caratterizzano questo combo, vale a dire la voglia di divertire, divertirsi e fare un po’ di sano trambusto. Ma andiamo ad ascoltare che cosa hanno da dire questi tre giovani virgulti: si parte con una intro horror (quante c***o di volte l’ho usata questa parola da quando ho cominciato a scrivere questa recensione?) che non può mancare nel repertorio di un gruppo come questo. Seguono Motel Transylvania nella quale sembra di ascoltare, vista l’abbondanza di cori anthemici, gli Agnostic Front alle prese con il rockabilly; Summer In The Grave potenziale hit per una gioventù sbandata ed alla (disperata) ricerca di se stessa; e The Night Of The Living Dead che sintetizza in essa la formula dello psychobilly, vale a dire punk+rock’n’roll. Ma il meglio sta in coda con I Wanna Be Your Ghoul, un brano che, forte di un’ottima apertura morriconiana, va via via accelerando proponendosi come una full immersion in una psiche umana che si avvia verso un’inevitabile deriva; cinque minuti di musica intensissima. Se si servisse un’ulteriore motivazione per accostarvi a questa band sappiate che al loro nome è legata un’organizzazione denominata Archetype Records che si propone di aiutare altri gruppi a registrare le loro cose nonché a promuovere concerti ed altri eventi e, considerando che opera in una ghost town come Savona, si tratta d un attestato di ulteriore stima. Fate vostro questo disco e andate a vedere i Motel Transylvania dal vivo, ne vale davvero la pena!

TRACKLIST

1) Intro

2) Go Psycho!

3) Motel Transylvania

4) The Room

5) Summer In The Grave

6) The Night Of The Living Dead

7) It’s Not So Bad

8) I Wanna Be Your Ghoul

LINE-UP

Toxi Ghoul – Stand-up drums & Vocals,

Taison the Dark Gentlemen – Guitars & Backup Vocals,

Fish the Scarecrow – Double bass & Backup Vocals