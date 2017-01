Recensione

Basterebbe fare i tre nomi che fanno da colonna portante a questa operazione per rendere questo singolo indispensabile.

I tre nomi sono quelli di Antonio “Tony Face” Bacciocchi (Chelsea Hotel, Not Moving, Link Quartet, Lilith, Tony Face Big Roll Band) nonché la figura più importante nella divulgazione del verbo modernista in Italia, Luca Re (Sick Rose, 99th Floor) e Alex Loggia (Statuto). A questi si aggiungono, come se non bastasse, altri nomi “di peso” al sax, alle tastiere e alla chitarra.

A ciò aggiungete che questo dischetto si propone di supportare uno spettacolo teatrale sulla storia del movimento mod dagli albori verso la fine degli anni ’40 fino ai giorni nostri. Ebbene se questi tre nomi non vi dicono niente e trovate questo spettacolo una cosa non interessantissima vuol proprio dire che state leggendo la recensione e, molto probabilmente, la fanzine sbagliata; se invece, come me, pensate che rappresentino il gotha del rock’n’roll italiano degli ultimo trent’anni penso che abbiate già fra le mani questo 7″ o che vi accingiate a farlo vostro.

Il mio modestissimo compito è quello di parlarne nel modo più esauriente possibile e, se sentendone parlare, qualcun’altro si convincesse ad acquistarlo ebbene avrei fatto cosa buona e giusta. Il brano sul lato a si intitola Do You Think That Money ed è un frizzante esempio di quel pop-rock che negli anni sessanta riempiva le piste dei locali più cool, tre nomi per far capire di cosa sto parlando: Kinks, Small Faces, Creation. Sul lato b troviamo invece una cover di un pezzo già di per sé leggendario Move On Up che, nonostante la statua a dir poco eccezionale dell’originale, certo non sfigura, l’unica cosa che si distanzia notevolmente dall’originale è la voce, non per demerito di Alex Loggia, ma perché quella di Curtis Mayfield è per feeling davvero irraggiungibile.

Come diceva il leggendario Micio (Claudio Bisio) in Mai Dire Gol: , andate a vedere lo spettacolo e fate vostro questo disco, vedrete che nonostante i miei indubbi limiti vi ho dato un ottimo consiglio.

TRACKLIST

Lato A: Do You Think That Money

Lato B: Move On Up

LINE-UP

Tony “Face” Bacciocchi – Drums and Percussion

Alex Loggia – Guitar and Lead Vocal

Paolo “De Angelo” Parpaglione – Sax on “Move On Up”

Fay Hallam – Keyboard on “Do You Think That Money”

Luca Re – Lead Vocal on “Do You Think That Money”

Zak Loggia – Guitar on “Move On Up

