Recensione

Debutto discografico a metà fra disco sulla lunga distanza ed ep per questo gruppo pugliese, un trio davvero dinamico e portatore di novità. Il loro suono è un rock pop a tratti funkeggiante ed incalzante, cantato in italiano e molto originale. Si sente la freschezza della composizione dei testi e della musica. I ragazzi sono di Andria, testimonianza che la scena pugliese è davvero viva.

Nei loro pezzi, costruiti secondo schemi pop non scontati e molto vicini alla melodia italiana, possiamo ascoltare le reminiscenze sia della canzone italiana classica, che dell’indie più nuovo. In sottofondo c’è anche la filigrana delle tradizioni della loro terra natale. I Misga spiccano fra molti gruppi simili, che sono appunto troppo simili fra loro. I Misga sono una creazione del cantante e fisarmonicista Michele Sgaramella, che con il contributo degli altri musicisti sta portando avanti un disegno ben preciso. In questo disegno vi è l’ottimismo ed il positivismo di chi non è cieco di fronte alle brutture del mondo, ma che ha deciso di reagire con il bello e con la creatività, con la voglia di creare possibilità.

I loro testi non sono certamente comuni e vi stupiranno.

Un esordio davvero molto promettente ed originale, a scoprire, con molte sfaccettature e tanta buona musica.

TRACKLIST

1. DAMMI DAMMI

2. VUOTO DI MEMORIA

3. VA COSì

4. FAME feat Puccia (from Après la Classe)

5. QUESTA MUSICA

6. MICAMICAPISCI

7. PAZZI E FELICI

LINE-UP

MICHELE SGARAMELLA

Testi, voce, fisarmonica, tastiera, arrangiamenti

MARCO SGARAMELLA

Chitarra elettrica, chitarra acustica, tastiera, arrangiamenti

DAVIDE SURIANO

Basso

FRANCESCO SANTORO

Batteria

URL Facebook

http://www.facebook.com/MISGA-234919363373622