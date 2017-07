Mia Skön ( Dead Girl Diamonds ) – Minä ja kumikäärme

Recensione Mia, la sciamana

Ogni stagione dà i suoi frutti. L’estate 2017 regala un fresco EP dalle emozioni intime e melliflue.

Quattro traccie che in modo diverso e originale sanno coccolare, grazie alle sonorità esotiche che Mia ancora una volta sa comporre. Il progetto è solista, composto, suonato e mixato dalla Cantante e front leader, ma in probabili arrangiamenti eseguiti dalla band al completo. ” Vuonna Nolla ” apre con melodie raffinate , per lo più vocali , la scatola composta da questi 4 cioccolatini.

Richiami etnici danno frammenti visionari di paesaggi interminabili di foreste e laghi, gli stessi dove probabilmente le canzoni sono state composte. ” Yksi nainen on yksin ” gioca su sincopi e cantato rap con chitarre che dialogano tra power chords e refrains psichedelici ; non so come questa traccia in particolare è in grado di dare una notevole dignità a quei giorni di autunno in cui il sole caldo e basso allunga le ombre. “Tirppa ” è un dolce e spensierato ritornello gutturale che anticipa la closing-track

“Minä ja kumikäärme” , laconica ma con originale bilanciamento tra chitarra e voce. Non spesso un EP ha la potenzialità di apparire semplice, e fallendo nella scelta delle traccie si rivela ad un secondo ascolto dispersivo. Siamo lontani da questo scenario..Gli assoli, i riff , le melodie e le sonorità vocali parlano e trasmettono molto in una continua alchimia.

Il dialetto di Rauma lo rivela , ciliegina sulla torta per sentirci in un altra dimensione. Brava Mia !

TRACKLIST

1.Vuonna nolla 03:08

2.Yksi nainen on yksin 02:48

3.Tirppa 02:09

4.Minä ja kumikäärme 05:37

LINE-UP

Mia Skön – vocals, Guitars, mixing

VOTO

9

URL Facebook

https://fi-fi.facebook.com/deadgirldiamonds/

Minä ja kumikäärme by Mia Skön