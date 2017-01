SHARE ON:

A quattro anni dall’ep “La Voce Della Tartaruga”, Fabio Mercuri ritorna con gli otto brani di Progetti Per Il Futuro. Il nuovo lavoro lungo (il secondo nella sua carriera), vede la luce grazie all’interesse di Adesiva Discografica, al contributo di Leziero Rescigno (produzione artistica) e al lavoro di Paolo Iafelice (mix e mastering). Il risultato finale, maturo e ben concepito, non delude le aspettative, facendo innamorare con il suo riuscito mix di pop, folk e indie rock.

Il non voler crescere cantato da L’Arte Del Bonsai, accompagnato da morbide chitarre, fiati e un ampio numero di altri strumenti, abbraccia con il suo calore rassicurante, mentre il piglio più incisivo e deciso di Universale, riportando alla mente il Benvegnù più elettrico, racconta di solitudine e condivisione. Il vivace intreccio ritmico di Agosto 2013, invece, illuminandosi nei ritornelli, introduce il leggero abbraccio, tra divano e bicicletta, de Il Mio Divano, lasciando che a seguire siano il trascinante coinvolgere de Il Resto Lo Scopri Da Te e il pacifico espandersi, non proprio centrato e a fuoco, di Ora. L’Esplorazione Di Un’Epoca, in conclusione, pizzicando lievemente le corde della malinconia, si concentra su toni più riflessivi, cedendo il compito di chiudere al piacevole combinarsi di batteria, cori e chitarra di Una Cosa Normale.

Con questo secondo album Fabio Mercuri conferma quanto di buono aveva già mostrato in passato. Gli otto brani proposti, infatti, a parte qualche lieve e trascurabile inciampo, scorrono via nel migliore dei modi, fra buoni arrangiamenti e piacevoli melodie. Un ritorno solido e maturo.

TRACKLIST

01. L’Arte Del Bonsai

02. Universale

03. Agosto 2013

04. Il Mio Divano

05. Il Resto Lo Scopri Da Te

06. Ora

07. L’Esplorazione Di Un’Epoca

08. Una Cosa Normale

