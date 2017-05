Melvin Sparks – Live At Nectar’s

Recensione Un ottimo documento di un grande della musica, che fino all’ultimo ha snocciolato musica, note ed insegnamenti per un ottimo jazz blues.

Bellissima e potentissima ultima registrazione dal vivo di uno fra i migliori chitarristi jazz blues della storia, Mister Melvin Sparks.

Texano di nascita, Melvin fin dall’età di venti anni suonò per veri e propri mostri come Jackie Wilson, Marvin Gaye e Curtis Mayfield come membro del backing group The Upsetter. Sparks lasciò il suo posto negli Upsetter quando fu chiamato da George Benson a New York, che lo fece entrare nella storia del jazz.

Da quel momento Melvin diventò leggendario suonando con Lou Donaldson, Leon Spencer, Bernard Purdie, Jack McDuff, Jimmy McGriff, Idris Muhammad, Dr. Lonnie Smith, Charles Earland, Grover Washington Jr., e Reuben Wilson fa gli altri. Tanto per misurare la sua influenza anche sulle giovani leve andate sullo splendido sito Who Sampled e vedrete che più di 150 samples sono stati presi dalle sue canzoni. Un pezzo di storia del jazz blues, che ci ha lasciato nel 2011, ma prima è riuscito a registrare questa grande testimonianza del suo smisurato talento, rimasto intatto anche in età avanzata.

Questo concerto è speciale, non tanto per la location, ovvero il Nectar’s di Burlington dove Melvin era solito esibirsi, ma per la presenza al suo fianco dei suoi abituali collaboratori, all’organo Beau Sasser e alla batteria Bill Carbone, e l’inusuale per Melvin ma ottima sezione dei fiati composta dai Grippo Horns.

Il concerto è un piacere per le orecchie, Melvin Sparks è in grandissima forma e straborda con la sua chitarra che diventa mastodontica o leggiadra a seconda delle occasioni. Il tocco è divino, si vola ascoltandolo e si ha l’esatta percezione di quanta musicalità abbia avuto dentro di sé questo uomo, figlio di molti tempi e di una concezione della musica fatta di uomini e composizioni ora forse irripetibili. Un ottimo documento di un grande della musica, che fino all’ultimo ha snocciolato musica, note ed insegnamenti per un ottimo jazz blues.

TRACKLIST

Side A

1. Miss Riverside 8:43

2. Ain’t No Woman (Like The One I Got) 5:28

3. Fire Eater 8:12

Side B

1. Cranberry Sunshine 7:01

2. Breezin’ 8:59

3. Whip! Whop! 6:29

LINE-UP

Melvin Sparks – guitar

Beau Sasser – organ

Bill Carbone – drums

Dave Grippo – alto sax

Brian McCarthy – tenor sax