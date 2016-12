Recensione

Indie pop di gran classe per questo gruppo di Finale Emilia. Drum machine, batteria normale, chitarre vellutate, voce caldissima e rassicurante, dentro questo loro nuovo ep ci si sta proprio bene, come quando ci si riscalda dopo il grande freddo.

Tutto funziona alla perfezione in questo disco, frutto del lavoro di un gruppo che è a mio modesto avviso troppo sottovalutato, ascoltate questo disco per capire cosa intendo. Out of Four è davvero un ottimo disco, ripieno di cose buone, dolcemente malinconiche e suonato con gran talento, soprattutto con gran gusto compositivo.

Non ci sono mai sbavature, non tanto tecniche quanto di scorrimento e di degustazione dei brani, perché viaggia benissimo, lineare e sicuro mentre fuori c’è il delirio. A volte c’è davvero bisogno di dolcezza e questo disco è il posto ideale, ulteriore tappa di un gran bel viaggio cominciato nel 2010 e che ha ancora molto da offrirci. Non scappate, fermatevi un attimo e concedetevi un momento tutto vostro di melanconia e retrogusti dolcemente amari, là fuori è molto peggio.

TRACKLIST

01. Grey’s Not A Colour

02. Ice

03. Straight Too Far

04. Ten Times Story

LINE-UP

Marco Mattioli: chitarra, voce

Mirco Chiavelli: basso, voce

Cristian Brandani: batteria, voce

Antonio Lui: elettronica, piano, synth

URL Facebook

https://www.facebook.com/maybehappy41034/