Lyres – Lucky 7

Recensione Nella vita si può fare a meno di un sacco di cose ma perché privarsi dei Lyres!

Il garage-revival mi colpì come un fulmine a ciel sereno verso la metà degli anni ’80; allora ero un ragazzino che ascoltava quello che era il rock classico di quei tempi: U2, Bruce Springsteen, Pink Floyd e qualcosa del punk più celebre: Clash, Sex Pistols, Ramones.

Quel suono così nuovo e vitale, allora non conoscevo i classici e la varie raccolte sulle varie scene dei sixties, divenne pressoché immediatamente la cosa più esaltante che ci fosse da sentire. Fra le centinaia di band citate dalle riviste specializzate grazie alle quali venni a conoscenza di questa splendida scena alcune avevano decisamente una marcia in più, di questo gotha facevano parte i Lyres di Jeff Conolly.

Il gruppo, formatosi sulle ceneri degli indimenticabili DMZ, esistette per un lasso di tempo compreso fra il 1979 ed il 1991, periodo nel quale incise un buon numero di singoli e quattro album in studio, uno dei quali – il primo On Fyre – si può definire senza indugi epocale.

Ora la Munster Records, etichetta specializzata in chicche di qualità elevatissime, ci “regala” questo splendido cofanetto comprendente sette 7″. Un oggetto come questo già di per sé assai sfizioso non si ferma ai soli vinili ma è impreziosito da un bellissimo libretto corredato da una serie di fotografie davvero notevoli. Come forse avrete capito da questa mia breve descrizione si sta parlando di un’operazione davvero ambiziosa ma nel contempo non esattamente alla portata di tutte le tasche, se ne avete la possibilità comunque non privatevi di tale magnificenza il cui valore intrinseco si può definire pressoché imperscindibile.

Solo pochissimi dischi, secondo il mio sindacabilissimo giudizio, meritano un dieci pieno, nel caso dei Lyres ci si va davvero vicino, infatti il mio voto per questa raccolta è 9,5.

TRACKLIST

1) How Do You Know (Live)

2) It’s All Right (Live)

3) How Do You Know

4) Don’t Give Up Now

5) Buried Alive

6) High On Yourself

7) What A Girl Can’t Do

8) Help You Ann

9) I Really Want You Right Now

10) Someone Who’ll Treat You Right Now

11) I’ll Try Anyway

12) She Pays The Rent

13) Not Looking Back

14) How Don’t Be sad Anymore

15) Here’s A Heart 16) We Sell Soul