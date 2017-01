Liede – Stare Bravi

Recensione L'intero disco, escluso qualche piccolo momento di fiacca, si fa notare per la buona qualità complessiva e per la presenza di almeno un paio di fiori all'occhiello

Il piemontese Francesco Roccati (Liede), messa da parte l’anonima band in cui ha militato negli scorsi anni, debutta in veste solista con i nove brani di Stare Bravi. Il disco, ispirato da figure indie pop come Niccolò Carnesi, The Giornalisti e I Cani, suona ammiccante e orecchiabile, combinando synth, chitarre e atmosfere al sapore di anni ’80.

Il morbido e arioso aprirsi di Stare Bravi, costruito principalmente su ritornelli pronti a scaldare, introduce l’animo agrodolce di Sorridendo e il ritmo martellante dell’insistente Finte Intellettuali. Il sognante e avvolgente procedere di Corsica, invece, facendo innamorare fin dal primo istante, colpisce al cuore con la sua dolce emotività (pronta a fiorire nei refrain), mentre l’andamento spigliato e deciso di E’ Stata Soltanto Un’Idea, correndo senza mai scomporsi, lascia che a seguire sia lo stanco e leggermente anonimo svilupparsi di Maschi. Acqua Frizzante, infine, tra atmosfere quasi siderali, lascia che a chiudere siano il galleggiare di Sono Sommerso (scandito da minimali colpi di batteria) e le tastiere delicate di Una Fine Diversa.

I nove brani presentati da Francesco Roccati, nonostante presentino testi a volte non particolarmente ispirati, scorrono uno dopo l’altro senza particolari intoppi. L’intero disco, infatti, escluso qualche piccolo momento di fiacca, si fa notare per la buona qualità complessiva e per la presenza di almeno un paio di fiori all’occhiello (Corsica, Stare Bravi, Una Fine Diversa). Sicuramente si può ulteriormente migliorare, ma come punto di partenza siamo già su livelli più che buoni.

TRACKLIST

01. Stare Bravi

02. Sorridendo

03. Finte Intellettuali

04. Corsica

05. E’ Stata Soltanto Un’Idea

06. Maschi

07. Acqua Frizzante

08. Sono Sommerso

09. Una Fine Diversa

LINE-UP

Francesco Roccati

Vladimiro Orengo

Mattia Martino

Giacomo Felicioli

Eugenio Odasso

