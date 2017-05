Lady Banana – Busking Problems

Recensione 4.0 8 Dalla Spagna con ardore, due ragazze dimostrano quanto basti due cuori grandi per fare dell'ottimo rock'n'roll

Il rock’n’roll è, prevalentemente, cosa da uomini.

Il 90% di chi lo suona sono maschi come sono quasi sempre maschi quelli che si vedono scartabellare fra i dischi nei negozi o alle fiere in cerca magari del raro singolo di garage-punk pakistano mentre le fidanzate e/o mogli li guardano con un’espressione mista di insofferenza e compatimento.

Fa dunque doppiamente piacere parlare di un disco come questo realizzato da sole donne. Le Lady Banana infatti sono due giovani fanciulle, Alba e Nerea, di Saragozza che armate di chitarra e batteria (niente basso, mi ricorda qualcuno…) ci propongono queste quattro ottime canzoni. Si comincia ovviamente ascoltando il lato a nel quale trovano spazio Haircut che, dopo un attacco frontale posto nei primi secondi, diventa più pop quando entra in scena l’ottimo cantato di Nerea e Watermelon che dopo un breve intro blues scatena la sua scarica di elettricità.

Sul lato b invece sono incise la splendida Pepe (il mio pezzo preferito in assoluto) che unisce il ritmo garage delle Headcoatees al bubblegum punk delle Donnas o di Tina & The Total Babes mentre Tally Ho mostra il lato dolce del duo ma è attraversata di quando in quando da incontrollati sprazzi di lo-fi perché ok essere dolci ma guai ad esagerare. La copertina ritrae le nostre davanti ad un muro sormontato dal filo spinato ed i loro sguardi allo stesso tempo teneri e determinati dicono di loro che per fare dell’ottimo rock’n’roll basta essere in due ed avere tonnellate di attitudine.

Gran bel singolo da avere e da far suonare come se non ci fosse un domani.

TRACKLIST

Lato A : Haircut, Watermelon

Lato B : Pepe, Tally Ho

LINE-UP

Nerea – Guitarra + Voz,

Alba – Bateria + coros