E’ morto dormendo

In una stanza d’albergo

E’ morto sognando

In una stanza d’albergo

Forse non è mai morto

Forse non è mai nato

Il fatto scontato

E’ che si è soffocato

Vomitando via la vita

Un uomo elegante mi disse

Chi muore addormentato

Sogna la madre

Chi muore ammazzato

vede il padre

Malui che è morto vomitando

forse vedeva solo la cena sul viso

… dicono che anche Gesù tornando

abbia vomitato l’ultima cena in paradiso.

