L.E.I.S.F.A. – Liturgie di Fallimenti e Sconfite

Recensione

Ci sono momenti, dischi, sensazioni che a volte ritornano e sono ancora più belle di prima. Chi ascolta punk hardcore e lo fa perché gli piace la musica sincera, che riesce ad entrare dentro il cuore e a rimanere sotto pelle, amerà moltissimo questo disco.

I genovesi Luca E I Suoi Fantastici Amici sono un gruppo di amici, persone che hanno vite come noi, soffrono e gioiscono delle nostre stesse cose, sono in giro da un po’ di anni e questo è semplicemente il loro capolavoro. Funziona tutto molto bene in questo disco, la musica scorre e le parole arrivano chiare e fluenti, come se fossero dipinte in un quadro surrealista. L’essenza del punk hardcore italiano viene catturata alla perfezione, riuscendo a far dipanare ancora il filo che lega ragazzi che trenta e più anni fa prendevano in mano gli strumenti con gruppi come questo.

Si piange, si ride, ci si riconosce ma soprattutto questo è un disco che lascia qualcosa senza chiedere in cambio nulla, è il risultato di sconfitte, ma anche del grandissimo successo di non lasciarsi prendere nel vortice di questa società. Liturgie di Fallimenti e Sconfitte è la voglia di andare avanti a testa alta in un percorso segnato da mille debolezze e crepe, ma che è sia di vita che politico nel senso più pieno, poiché coinvolge i nostri corpi e le nostre menti, usando la musica sia come innesco che come mezzo per esprimersi fuori dal mercato.

Qui non esiste finzione, ma ci sono coltelli taglienti pronti a far male, o abbracci bellissimi in un momento di merda. Lo spirito continua in questo disco, nel quotidiano impegno e passione di persone che fanno dischi immensamente belli come questo, che ognuno deve sentire e fare proprio con le sue modalità, perchè il diy deve essere tale anche da parte dell’ascoltatore, che non è un consumatore ma una testa pensante. Dolcezza, cattiveria, vero cinismo e quelle sensazioni che scaldano il cuore e che a volte ritornano e tutto va bene.

ETICHETTA

Burning Bungalow ‎– none,

Scatti Vorticosi D.i.y. ‎– ,

Entes Anomicos ‎– none,

Sirboni Records ‎– SR.22,

Lanterna Pirata ‎– Lant.Prt.41,

Tuscia Clan ‎– none,

M.A.D. Productions ‎– MAD011,

Tanto Di Cappello Records ‎

SoundTown

TRACKLIST

1 Nido Di Cellophane

2 Quella Volta Che Abbiamo Perso

3 Circostanze

4 Della Propria Miseria Complici

5 Questione Di Tempo

6 Lo Sfregio Del Colosso

7 Caustica Esistenza

8 Scenario Xerox

9 Mimes

