Ketama126 – Oh Madonna

Pensavo fosse una stronzata di disco, ma come al solito non ci azzeccavo.

Chiariamoci, è un disco di rap moderno, quindi trap e autotune, ma non solo quello, c’è decisamente qualcosa di più qui dentro, e la cosa bella è che ognuno ci troverà qualcosa di totalmente suo. A me è sembrato un dolce trip preso abbastanza bene ma sempre sul chi vive, come sorvolare una zona di guerra, guardare giù e sentirsi bene, perché qui c’è una malinconia nuova, un sorridere al treno che ti arriva contro.

Ketama 126 è un rapper della crew Love Gang di Roma, e non li conoscevo, poi guardo le foto e vedo torsi nudi e ragazzine, ma alla fine non facevano così anche molti presunti alternativi ? E qui di presunto non c’è nulla, ma rime …non voglio la Ferrari ma una Delorean per tornare indietro e fare la storia… Ketama 126 è un cortocircuito paradossale per l’italiota medio, poiché dove ti aspetteresti solo proclami di amore per la droga e la figa ( e ci sono per fortuna ), si trova nel disco anche Pantani, che sbam ti mette davanti a diverse difficoltà.

Innanzitutto è un pezzo con potenzialità enormi come tutto il disco, ma sentitelo bene, ci sono livelli diversi e tutti molto interessanti. Se al giorno d’oggi escono rapper come Ketama 126 vuole dire che questi giovani qualcosa hanno da dire, anche se sono cambiate le fruizioni e le tensioni del rap, ma quest’ultimo rimane una cosa grande, forse una delle ultime musiche popolari.

Oh Madonna è un disco che vive in diverse direzioni ma punta decisamente al cielo, perché qui sulla terraferma non è che le cose vadano così bene. Concatenazioni e frasi che vanno lunghe nel nostro cervello, qualcosa è, diverso ma c’è, sentiamolo. Dimenticavo, basi di livello davvero alto.

TRACKLIST

1 – Mappamondo

2 – Piccolo Katy

3 – Canadair feat. Carl Brave

4 – Fiocco di neve

5 – Giuro su Dio

6 – Dolcevita

7- Borsellino pieno

8- Pantani

9- Lacoste feat. Pretty Solero

10- Brrr

11- Oh Madonna

12- Triste feat. Franco 126

13- Nuvole

