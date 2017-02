IYEcast Guestmix ep.34 – Ucleden

Il podcast Guestmix è vivo, e batte un colpo con un nuovo mix dopo il fantastico episodio ad opera del grande duo tedesco Drumcomplex.

Per il 34° episodio andiamo a ripescare nell’underground, un artista scoperto da alcune uscite per un’etichetta tedesca che propone un’elettronica interessante e varia, la Broque Records.

Ucleden, nome d’arte in scrittura speculare rispetto al nome di anagrafe, è il progetto musicale attivo dal 2009 di Andrei Nedelcu, dall’ovest della Romania ora a Weimar in Germania. Autore di una serie di uscite per Broque, la prima di queste è il maxi-EP da 7 tracce “Hello Cruel World” (http://www.broque.de/label/en/release/mp3-download-en/2820-086-ucleden-hello-cruel-world-2 ), seguito da un altro maxi-EP da 6 tracce dal titolo “Who’s There” (http://www.broque.de/label/en/release/mp3-download-en/2978-091-ucleden-whos-there ), oltre alla partecipazione alla serie “Broque Summer Jams”.

Ucleden unisce una combinazione di elettronica, deep house e deep/dub techno in particolare, privilegiando un approccio più emozionale e melodico a questi generi, senza però tralasciare le ritmiche; insomma, ottimo per muoversi ma anche per l’ascolto domestico, facendosi cullare dalle atmosfere disegnate dalle tracce.

Il mix che ci ha preparato si muove alternando i registri, tra momenti in cui prevalgono le parti melodiche, a partire dall’intro atmosferica, e momenti in cui prevalgono i battiti sostenuti della techno. In realtà questo è un ottimo mix anche per chi si avvicina all’esplorazione dell’elettronica a più ampio spettro, perchè contiene di tutto un pò, c’è la techno, la deep house, ma anche accenni di prog house, di acid house, breakbeat e garage.

Buon ascolto!

STREAMING:

TRACKLIST:

1. Imaginary Softwoods – Aura Show (Ucleden edit)

2. Ucleden – A Shadow of a Reflection of an Image of an Illusion (unreleased)

3. Titonton – Provocative (Jasper Wolff & Maarten Mittendorff re-wire)

4. Slam – Ghosts Of Cirklon (Len Faki Remix)

5. Leon Vynehall – There Is You

6. Kowton – Sleep Chamber

7. The Maghreban – Now Easy

8. Noface – Warrior Charge

9. Ian Pooley – Celtic Cross (Len Faki Remix)

10. Locklead – Deepcore

11. Matthew Johnson – Decompression

12. Gerome Sportelli – Some Acid

13. Alphonse – Same For Me (Junior Fairplay Remix)

DOWNLOAD:

http://www.mediafire.com/file/9114acxpx9nx198/IYEcast_Guestmix_ep34_-_Ucleden_%282017%29.zip

Facebook: https://www.facebook.com/ucleden