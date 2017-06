Ivan Granatino – Ingranaggi

Recensione Ingranaggi è l'evoluzione dello stile neomelodico, un modo nuovo e interessante di reinterpretare la tradizione, e di far cantare e muovere la gente, perché pochi generi come il neomelodico napoletano sono davvero di strada e del popolo.

Ivan Granatino è la fusione tra il neomelodico napoletano, una metrica rap e un’elettronica funzionale al progetto.

Ivan è in pratica la modernità della tradizione napoletana, e non fa un genere ben definito, in quanto la sostanza più importante è il sentimento, quel filtro nella visione del mondo che hanno solo a Napoli.

Il neomelodico napoletano arriva da lontano, essendo una sintesi di tradizioni musicali e di scrittura molto più antiche. Granatino è il neomleodico moderno che piace moltissimo ai giovani, basta vedere i video dei suoi concerti come l’ultimo a Secondigliano, per capire cosa è Ivan. Ingranaggi ha una produzione di alto livello, ed è anche un tentativo di allargare il bacino di utenza, dato che non tutte le canzoni sono in napoletano, e la musica strizza l’occhio a molte tendenze attuali, specialmente quelle elettroniche di massa. Il disco è pieno di potenziali singoli e di situazioni che avranno successo. Granatino ha talento e lo usa in maniera intelligente, ma questo è un disco di pop bene fatto, ma non certamente di rap.

E’ molto interessante anche vedere le diverse strade che stanno prendendo le tendenze locali del rap in Italia. Ivan segue le orme pop dell’ultimo Clementino, e traccia una strada che avrà sicuramente successo, anzi lo sta già avendo. Ingranaggi è l’evoluzione dello stile neomelodico, un modo nuovo e interessante di reinterpretare la tradizione, e di far cantare e muovere la gente, perché pochi generi come il neomelodico napoletano sono davvero di strada e del popolo.

TRACKLIST

01) Io non posso

02) Napule Allucca

03) Sempre

04) ‘A guagliona d’o core

05) Perdonami ft. Bless

06) Faciste peccato

07) Chapeau

08) L’addore do mare

09) Bomba

10) Dimmi

11) Se vive a mità

12) Mai

13) Tu

14) My dream

15) Nammore e basta

16) Baby

17) Spuoglieme

