Recensione

Il pop punk rock è vivo e lotta insieme a noi nella guerra quotidiana. Gli Honey riportano indietro le lancette a quando l’hardcore melodico mieteva molte vittime, ma in realtà i veri morti sono quelli che non ascoltano più questa musica. Ribellione, gioia e voglia di far casino, il tutto facendo un buon hardcore melodico.

Gli Honey suonano veloce, alla Burning Heads per capirci, forse più europei che americani, e sono uno dei gruppi di punta italiani del genere. La mitica Ammonia Records, che da decenni ormai porta avanti il verbo punk e non solo, garantisce per loro, e questo ep da un’idea precisa di cosa fanno questi ragazzi, delle loro passioni e delle loro aspirazioni, ed è molto bello che questo genere non muoia, ma che anzi continui con meno gruppi ma con più qualità.

Buon ep, divertente, ben prodotto e con tanta passione per l’hardcore melodico.

TRACKLIST

1. Wasted Miles 01:11

2. Teenagers 02:14

3.Sensations 02:29

4.Blast 02:32

5.Welcome To The Bar 02:31

6.Smile Of Summer 03:03

URL Facebook

http://www.facebook.com/Honeypunkrawk/