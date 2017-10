Mi chiamo Nessuno, e questa è la mia storia. Nessuno, perché per il mondo non esisto. Nessuno, perché non ho più casa, famiglia, amici. Nessuno, perché anche se forse domani sarò vivo, non vivrò davvero mai più. Un giorno mi hanno detto di scappare, di fuggire in mezzo al mare. Che forse saremmo morti, ma …