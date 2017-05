Giuliano Vozella – Learn To Live

Recensione Il terzo album del giovane cantautore e chitarrista pugliese. Una prova di maturità e carattere che conferma Vozella tra le più interessanti giovani voci italiane. Folk di matrice anglosassone che colpisce dritto al cuore.

Giuliano Vozella è un cantautore pugliese al suo terzo album in uscita per Playbrown Group intitolato “Learn To Live”. Forte delle sue precedenti esperienze con “Notes Through The Years” del 2012 e “Ordinary Miles” del 2014, il cantautore di stampo anglosassone tira fuori un album dalla pregiata qualità in cui si possono sentire influenze facilmente riconducibili a John Mayer.

Il sound travolge dolcemente e fa si che l’ascoltatore possa sentirsi cullato ed abbracciato da un forte calore che probabilmente in pochi riescono a dare. Le parole sono appena sussurrate e fanno emergere ricordi di Damien Rice ed un pizzico di Iron and Wine e senza dubbi ci troviamo davanti ad un lavoro di rara bellezza.

“Learn To Live” richiede molta attenzione ed un orecchio molto fine poiché le cose belle meritano attenzione e cura sia nell’ascolto che nel fare tesoro di così tanta buona musica. Il brano probabilmente più rappresentativo dell’album risulta essere “Over” che rappresenta una composizione un po’ atipica in pieno stile Bon Iver. Nel complesso l’album è ben fatto, ben suonato e ben pensato e lasciarlo andare tra tutti i dischi che saltano fuori come dei funghi ogni giorno sarebbe davvero un peccato.

Consigliatissimo.

Playbrown Group

“1. Just Now

2. Even The Rain

3. Juggling Time

4. Day Surgery

5. The Groove

6. Over

7. Balanced Life

8. The Meaning Of The Waves

9. On Your Chair

10. The Sun”

“Giuliano Vozella – Voci e Chitarre (acustiche ed elettriche)

Alex Grasso – Basso Elettrico, Rhodes e Hammond

Michele Ciccimarra – Batteria

Vincenzo Guerra – Batteria e Percussioni

Stefano De Vivo – Electronica e Sound Design”

