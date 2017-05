Gibilterra – Da Domani Torno in Me

Recensione qui è tutto luminoso e chiaro, come un bella ventata di aria fresca, e questo pop è qualcosa che fa piacere ascoltare, e sarà anche il preludio di un ottimo disco, se le premesse sono queste.

Singolo che inizia che una nuova avventura per Riccardo Ruggeri e Martino Pini, che insieme hanno dato vita a Gibilterra.

Il singolo Da Domani Torno In Me è molto fresco ed orecchiabile, con una chitarra lucente e scintillante e un cantato molto coinvolgente. La canzone parla di smarrimenti che a volte sono più utili dei ritrovamenti, e il tutto è raccontato in maniera elegante e piacevole. Questo singolo si pone in un sentiero della musica italiana poco frequentato, nel senso che coniuga in moto intelligente pop e cantautorale, cosa non affatto scontata in Italia, anzi spesso andiamo a complicare il tutto in maniera davvero contorta.

Invece qui è tutto luminoso e chiaro, come un bella ventata di aria fresca, e questo pop è qualcosa che fa piacere ascoltare, e sarà anche il preludio di un ottimo disco, se le premesse sono queste. Le premesse per fare bene ci sono tutte.

TRACKLIST

1. Da Domani Torno In Me

