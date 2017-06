Gemma & The Travellers – Too Many Rules & Games

Recensione Gemma & The Travelleres fanno un disco che accende l'immaginazione e migliora la vita, e non rimane soltanto un supporto fonografico, o un file nel computer.

A volte i sogni si avverano, e ciò che credi impossibile davvero si avvera.

Gemma è partita dal sud dell’Italia con una valigia, tanti sogni e voglia di libertà. Arrivata in Germania conosce il chitarrista anglo – svedese Robert P. e lo segue a Londra, dove stanno per alcuni anni. Stanchi dopo anni della vita cittadina scelgono la Bretagna del Nord, dove formano Gemma & The Travelleres, insieme ad amici e a nuovi compagni di viaggio. La loro proposta musicale è un soul potente e fresco, che si inserisce nella nuova ondata soul funky così fortunatamente in voga ultimamente, ma qui c’è molto di più.

Innanzitutto la voce di Gemma, oltre ad essere potente e calda, raggiunge toni davvero inusuali, ed ha un suo timbro tutto particolare, che la differenzia dalle voci di altre cantanti. Il gruppo ha poi musicalmente un tiro quasi cinematografico, da colonna sonora di un film sul crimine inglese anni sessanta o settanta, con un bel suono soul stradaiolo, con qualche contaminazione funky, ma senza esagerare.

Il gruppo basa il disco su basi molto solide, con composizioni azzeccate e molto interessanti, e come sempre a differenza di altri gruppi, si fa ascoltate dall’inizio alla fine, e tutte le tracce sono potenziali singoli pronti a far esplodere il dancefloor. Too Many Rules & Games può essere però ascoltato anche in cuffia, mentre ci si riposa o mentre si pianifica un colpo in banca, per volare via con il bottino ed una donna, mentre si sfreccia sul caldo asfalto.

Gemma & The Travelleres fanno un disco che accende l’immaginazione e migliora la vita, e non rimane soltanto un supporto fonografico, o un file nel computer.

TRACKLIST

1 I Keep On Thinking

2 Too Many Rules & Games

3 I’ve Got No Feelin’

4 I Can Fly

5 Where I Lived Before

6 Please Don’t Forget My Name

7 I Believe In You

8 Take My Heart & Breathe

9 I Miss You Babe

LINE-UP

Gemma Marchi – Singer, songwriter

Robert P. Petersson – Producer, co writer, guitarist.

Robin Tixier – Drums.

Alan Beckman -Bass.

Damien Barbé – Wurlitzer piano.

Kevin Hoffman – Saxophon.

URL Facebook

http://www.facebook.com/GemmaAndTheTravellers/