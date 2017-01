Recensione

Doverosa raccolta che contiene dei pezzi fra i più notevoli delle produzioni di Bob Shad, tra funk, jazz ed oltre. Bob Shad è stata una delle figure centrali della musica americana dagli anni quaranta fino agli anni settanta, produttore tra l’altro del primo disco della band di Janis Joplin, e fu anche fondatore di varie etichette. La sua figura è di estrema importanza per capire lo sviluppo di una certa musica a cavallo di anni molto importanti.

Negli anni quaranta fu produttore di Charlie Parker e di Lighting Hopkins, fra gli altri, portando avanti un discorso musicale ad ampissimo spettro. In questo disco in particolare si approfondiscono le produzioni dell’etichetta Mainstream Records, che fu un tentativo pienamente riuscito di fare funk, jazz e soul in una maniera più spirituale e profonda, rimanendo comunque vicino al gusto delle masse.

Le canzoni, termine assai stretto per queste composizioni, sono di una musicalità davvero diversa, con un profondo tocco di spiritualità, ma non un qualcosa di confusamente new age, ma un tentativo di innalzarsi con la musica.

Questa raccolta porta alla ribalta un piccolo tratto dell’immenso percorso di Bob Shad, ma è uno dei più notevoli, come potrete ascoltare qui.

Pezzi davvero notevoli e diversi.

TRACKLIST

A1 –Afrique House Of The Rising Funk

A2 –Soul Village Blue Mitchell

A3 –Sarah Vaughan Magical Connection

A4 –Art Farmer Soulsides

B1 –Shelly Manne Mask

B2 –Alice Clark Never Did I Stop Loving You

B3 –Buddy Terry Abscretions

B4 –Maxine Weldon Right On

C1 –Barry Miles Scatbird

C2 –Jack Wilkins Red Clay

C3 –Clark Terry Rum And Mumbles

C4 –Ellerine Harding I Ain’t Got Much (But Whatever I Got It’s Yours Baby)

D1 –Blue Mitchell Granite & Concrete

D2 –Hadley Caliman Quadrivium

D3 –Carmen McRae Feelin’ Good

