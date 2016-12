Recensione

Ritornano i casertani Face Your Enemy con un ep davvero bello, divertente e pesante. I Face Your Enemy sono stati negli ultimi anni una delle migliori bands del nuovo corso hardcore italiano, ma non sono solo una band hardcore sono molto di più, ed in questo ep lo confermano. Cominciamo dall’inizio : questo ep è la loro migliore uscita ad oggi, anche se quelle precedenti erano ottime.

La produzione è ulteriormente migliorata, e la produzione di Leandro Ferraiuolo è sontuosa, con un tocco di hardcore europeo e una botta di hc scuola newyorchese, il tutto molto bilanciato e sempre con lo stile particolare proprio dei casertani. Questo ep è la celebrazione di una cultura underground trasversale, che passa dal rap all’hc, dallo skate, dai film alla vita da strada, ed è una sintesi che per certi versi abbiamo solo in Italia.

I Face Your Enemy cantano e suonano in una lingua tutta loro, dove si mischia dialetto ed italiano, come sul marciapiede, e dove il messaggio arriva forte e chiaro, molto forte, e il divertimento cresce con la potenza di fuoco espressa da questo gruppo. L’ep è davvero bello e divertente e ti lascia quel gusto di soddisfazione, voglia di rompere dei vetri e divertimento come dopo aver ascoltato Check Your Head dei Beastie Boys, tanto per darvi un’idea, ma The World Keep On Turning è un’altra esperienza ancora.

Tanti gli ospiti, tante le diverse situazioni e migliaia di citazioni sparse nelle canzoni, dai Dog Eat Dog ai Grandmaster Flash, e diventa un bellissimo gioco ascoltare l’ep e cercare i riferimenti. Scetateve.

TRACKLIST

1.

Mondo Connection (skit 01)

2.

Indian Warriors (feat Juan El Merendero)

3.

Deathriders

4.

Double Team (feat EGreen)

5.

World Keep on Turning

6.

Clockwise (Feat Fabio)

7.

Dimension X (skit 02)

8.

Solid Chain of Unity

9.

All Real Friends

10. Strictly For Our Ninjas (skit 03)

URL Facebook

http://www.facebook.com/faceyourenemynow/