Spesso, nelle nostre convulse esperienze di ascolto della musica andiamo a cercare il genere, la forma piuttosto che la sostanza. Si privilegia il pacchetto ma non quello che c’è dentro. Fabio Sirna ci offre un assaggio di un qualcosa che è solo musica, un fluido capace di mettersi in contatto con il nostro interno, e che parla alla nostra anima.

Questo disco è un disco di chitarra unplugged, di grande stile e con capacità compositiva molto al di sopra della media. Fabio ha studiato molto, ha coltivato bene il suo talento, andando a ricercare le forme interpretative che gli andavano più a genio. Musicista precoce, è diplomato in chitarra fusion, cosa che gli ha permesso di studiare la musica in moltissime forme, anche perchè Fabio è molto più di un musicista, è uno studioso del suono.

A distanza di un anno dall’uscita del suo debutto Orpheus, ecco la rielaborazione senza la spina del disco di esordio. Orpheus in versione unplugged ha maggiore forza rispetto all’originale, possiede se possibile ancora più soluzioni sonore, andando a scavare nel profondo. L’ispirazione viene in prima misura da noi stessi, ma la poetica che da respiro a questo disco è quella della tragedia greca con la sua approfondita conoscenza dell’animo umano.

La chitarra di Fabio ci accompagna in un dolce viaggio in acque difficili, rese mansuete da questa chitarra. Un disco che pone una luce diversa sul primo disco di un musicista totale pieno di talento e che ha moltissimo da dire, ma che si vuole esprimere solo con la sua musica, con la chitarra e la sua mente.

1.Memory Of The Sea

2.Garden Of Stone

3.December Sun

4.Doppelgänger Pt 1

5.Ophidian

6.Doppelgänger Pt 2

7.Two Become One

8.Learning

9.Maya

